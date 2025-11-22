【Amazon】ブラックフライデーでアディダスのシューズが最大50%オフ

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール価格になっているアディダスのシューズをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ

通気性と耐久性に優れたランニングシューズ

ワークアウトや外出にもぴったりの、タフで快適な履き心地のシューズ

1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート

クッション性が高く足への負担が少ないランニングシューズ

クリーンなシルエットにあしらったアイコニックなスリーストライプスがアクセント

軽いクッション性で軽快な足取りをサポート

雨に濡れた路面でもグリップ力を発揮するスニーカー

軽やかなクッショニングで反発力に優れたシューズ

軽量EVAミッドソールでランニングに最適

フィット感のあるアッパーと、柔らかなクッション性が魅力

透湿性に優れたランニングシューズ

耐久性に優れたアディウェアアウトソールのトレーニングシューズ

ソフトで柔らかな履き心地。シャープでクリーンなデザインのスニーカー

ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート

アディダス定番シューズのジュニアサイズ 17〜21.5cm

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。