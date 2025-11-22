【Amazon】ブラックフライデーでアディダスのシューズが最大50%オフ
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール価格になっているアディダスのシューズをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ


adidas(アディダス)

スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

通気性と耐久性に優れたランニングシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ CORERUNNER 5 ユニセックス大人 NKE45 コアブラック/コアブラック/コアブラック (IE8812) 26.0 cm

6,600円 → 4,378円（34%オフ）

ワークアウトや外出にもぴったりの、タフで快適な履き心地のシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW3848) 26.5 cm

7,150円 → 4,648円（35%オフ）

1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート


adidas(アディダス)

スニーカーグランドコート ベース 2.0コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9251)26.5 cm

7,150円 → 3,575円（50%オフ）

クッション性が高く足への負担が少ないランニングシューズ


adidas(アディダス)

ランニングシューズ RUNFALCON 3.0

6,600円 → 3,630円（45%オフ）

クリーンなシルエットにあしらったアイコニックなスリーストライプスがアクセント


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー COURTBLOCK メンズ NKG81 ブラック 26.5 cm

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

軽いクッション性で軽快な足取りをサポート


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ デュラモ SL 2.0 コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW8336) 28.0 cm

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

雨に濡れた路面でもグリップ力を発揮するスニーカー


adidas(アディダス)

スニーカーグランドコート ベース 2.0フットウェアホワイト/コアブラック/フットウェアホワイト(GW9250)27.5 cm

7,150円 → 3,575円（50%オフ）

軽やかなクッショニングで反発力に優れたシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ デュラモ SL LZQ32 コアブラック/ゼロメタリック/スパーク(IE4034) 27.5 cm

7,700円 → 5,390円（30%オフ）

軽量EVAミッドソールでランニングに最適


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー FALCONRUN W(DBG98) レディース コアブラック/フットウェアホワイト/グレースリー(F36218) 23.5 cm

5,991円 → 3,595円（40%オフ）

フィット感のあるアッパーと、柔らかなクッション性が魅力


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ ライト レーサー 3.0 LWO21 メンズ ハローシルバー/フットウェアホワイト/グレーツー(GY3100) 26.0 cm

6,050円 → 3,328円（45%オフ）

透湿性に優れたランニングシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ GLX 5 KZI38 メンズ コアブラック/コアブラック/コアブラック(FY6718) 24.5 cm

5,016円 → 4,076円（19%オフ）

耐久性に優れたアディウェアアウトソールのトレーニングシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ CORERUNNER 5 ユニセックス大人 NKE45 フットウェアホワイト/ダークブルー/コアブラック (JR5524) 29.0 cm

6,600円 → 3,960円（40%オフ）

ソフトで柔らかな履き心地。シャープでクリーンなデザインのスニーカー


adidas(アディダス)

スニーカーグランドコート 2.0コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9196)26.5 cm

8,470円 → 5,082円（40%オフ）

ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ GLX 7 ユニセックス大人 NKX11 フットウェアホワイト/ダークブルー/コアブラック (JQ2620) 27.0 cm

6,600円 → 3,960円（40%オフ）

アディダス定番シューズのジュニアサイズ 17〜21.5cm


adidas(アディダス)

アディダス スニーカー キッズ アドバンコート ベース 2.0 コンフォート C 男の子 女の子 17〜21.5cm ユニセックス子供 NLE01 フットウェアホワイト/フットウェアホワイト/グリーン (IE9019) 21.5 cm

4,950円 → 2,475円（50%オフ）

その他のセール商品


PUMA(プーマ)

[プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ホワイト(01) 23.5 cm

5,390円 → 3,504円（35%オフ）

Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 TU-7774 メンズ ブラック 26.5 cm

8,800円 → 5,980円（32%オフ）

Amoji(アモジ)

[アモジ] サンダル メンズ スリッパ 室内 レディース ルームシューズ めんず クロッグサンダル れでぃーす サボ ビジネス オフィスサンダル ビーチ ベランダ 室内履き さんだる すりっぱ 夏 夏用 通気 部屋 軽量 おしゃれ クッション 大きいサイズ 幅広 内履き 外履き 防水 事務所 屋外 玄関 ゴム つっかけ スリッポン AM1702 黒 ブラック 27.0cm

2,798円 → 2,378円（15%オフ）

new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] 413 v3

6,930円 → 4,378円（37%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります