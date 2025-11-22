【Amazon】ブラックフライデーでアディダスのシューズが最大50%オフ
今回は、セール価格になっているアディダスのシューズをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。
薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ
スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm
7,150円 → 3,933円（45%オフ）
通気性と耐久性に優れたランニングシューズ
[アディダス] ランニングシューズ CORERUNNER 5 ユニセックス大人 NKE45 コアブラック/コアブラック/コアブラック (IE8812) 26.0 cm
6,600円 → 4,378円（34%オフ）
ワークアウトや外出にもぴったりの、タフで快適な履き心地のシューズ
[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW3848) 26.5 cm
7,150円 → 4,648円（35%オフ）
1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート
スニーカーグランドコート ベース 2.0コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9251)26.5 cm
7,150円 → 3,575円（50%オフ）
クッション性が高く足への負担が少ないランニングシューズ
クリーンなシルエットにあしらったアイコニックなスリーストライプスがアクセント
[アディダス] スニーカー COURTBLOCK メンズ NKG81 ブラック 26.5 cm
7,150円 → 3,933円（45%オフ）
軽いクッション性で軽快な足取りをサポート
[アディダス] ランニングシューズ デュラモ SL 2.0 コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW8336) 28.0 cm
7,150円 → 3,933円（45%オフ）
雨に濡れた路面でもグリップ力を発揮するスニーカー
スニーカーグランドコート ベース 2.0フットウェアホワイト/コアブラック/フットウェアホワイト(GW9250)27.5 cm
7,150円 → 3,575円（50%オフ）
軽やかなクッショニングで反発力に優れたシューズ
[アディダス] ランニングシューズ デュラモ SL LZQ32 コアブラック/ゼロメタリック/スパーク(IE4034) 27.5 cm
7,700円 → 5,390円（30%オフ）
軽量EVAミッドソールでランニングに最適
[アディダス] スニーカー FALCONRUN W(DBG98) レディース コアブラック/フットウェアホワイト/グレースリー(F36218) 23.5 cm
5,991円 → 3,595円（40%オフ）
フィット感のあるアッパーと、柔らかなクッション性が魅力
[アディダス] ランニングシューズ ライト レーサー 3.0 LWO21 メンズ ハローシルバー/フットウェアホワイト/グレーツー(GY3100) 26.0 cm
6,050円 → 3,328円（45%オフ）
透湿性に優れたランニングシューズ
[アディダス] ランニングシューズ GLX 5 KZI38 メンズ コアブラック/コアブラック/コアブラック(FY6718) 24.5 cm
5,016円 → 4,076円（19%オフ）
耐久性に優れたアディウェアアウトソールのトレーニングシューズ
[アディダス] ランニングシューズ CORERUNNER 5 ユニセックス大人 NKE45 フットウェアホワイト/ダークブルー/コアブラック (JR5524) 29.0 cm
6,600円 → 3,960円（40%オフ）
ソフトで柔らかな履き心地。シャープでクリーンなデザインのスニーカー
スニーカーグランドコート 2.0コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9196)26.5 cm
8,470円 → 5,082円（40%オフ）
ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート
[アディダス] ランニングシューズ GLX 7 ユニセックス大人 NKX11 フットウェアホワイト/ダークブルー/コアブラック (JQ2620) 27.0 cm
6,600円 → 3,960円（40%オフ）
アディダス定番シューズのジュニアサイズ 17〜21.5cm
アディダス スニーカー キッズ アドバンコート ベース 2.0 コンフォート C 男の子 女の子 17〜21.5cm ユニセックス子供 NLE01 フットウェアホワイト/フットウェアホワイト/グリーン (IE9019) 21.5 cm
4,950円 → 2,475円（50%オフ）
その他のセール商品
[プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ホワイト(01) 23.5 cm
5,390円 → 3,504円（35%オフ）
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
[テクシーリュクス] ビジネスシューズ アシックス商事 軽量 本革 TU-7774 メンズ ブラック 26.5 cm
8,800円 → 5,980円（32%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
