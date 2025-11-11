¸¶¥Á¥ã¥ê³¦¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×!? ¥Û¥ó¥À¤Î¸µÁÄ¡Ö¥Ó¡¼¥È¡× À¤³¦½é¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¥¹¥Ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¥ï¥±
¡ÈÀ¤³¦½é¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¡¼¥È¡×
¡¡¹ñÆâ¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÈÍ¥ÅùÀ¸¡ÉÅª¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¥Û¥ó¥À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ï¤á¤ÆÄ©ÀïÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢1983Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥È¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤¤¤Ã¤¿¤¤¡È²¿¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡É¡©¡Û¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖÄ¶´ñÈ´¤Ê¸¶ÉÕ¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¤Ç¤Ï·Ú4ÎØ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ê1991Ç¯È¯Çä¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2ÎØ¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬½é¤á¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1983Ç¯¤Î¡ÖÂè25²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Î¤³¤È¡£¡È¸µÁÄ¡É¤È¸À¤¨¤ë2ÎØ¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ï¡¢½é¸ø³«¤ÎÍâ·î¤Ç¤¢¤ë1983Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¾è¤ê¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥´¥Æ¥´¥Æ¤È¤·¤¿´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Âç·¿¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸¶ÉÕ¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÀ¤³¦½é¤Î2Åô¼°¥Ï¥í¥²¥ó¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÁõÃå¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤ÏÀÖ¡¦Çò¡¦¹õ¤Î3¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ì¥Ã¥É¡×¡Ö¥Ó¡¼¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥Ó¡¼¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ø¸þ¤Î¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥àÌÌ¤Ç¤âÄ©ÀïÅª¤Ê1Âæ¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¿åÎä2¥µ¥¤¥¯¥ë¼°¤Ç¡¢È¾µå·¿Ç³¾Æ¼¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢49cc¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤«¤é7.2ps¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÇÓµ¤·Ï¤Ë¤Ï¡¢Äã²óÅ¾°è¤È¹â²óÅ¾°è¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÇÓµ¤·ÏÅý¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¿·Àß·×¤Î¡ÖV-TACS¡Ê²ÄÊÑ¥È¥ë¥¯ÁýÉýÇÓµ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤È¥µ¥Ö¤Î2¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¤È¥µ¥ÖÂ¦¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Äã²óÅ¾¤«¤éÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤â·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡ÖMF¡Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¡Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤òÀ¤³¦½éÁõÈ÷¡£±ÕÏ³¤ì¤Î¿´ÇÛ¤ä¡¢Êä¿å¤Ê¤É¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢²¾¤ËÄ¹´ü´ÖÊüÃÖ¤·¤¿¸å¤Ç¤â¡¢ÍÆ°×¤Ë»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶¶¯µ¤¤ÊÈÎÇäÌÜÉ¸¤ÇÄ©Àï¤â¡Ä
¡¡¿ô¡¹¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÁõÈ÷¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ó¡¼¥È¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï15Ëü9000±ß¡£Æ±Ç¯Âå¤Î¥Û¥ó¥À¤Î¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡Ö¥¿¥¯¥È¡×¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬14Ëü1000±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÍÞ¤¨¤¿ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥«¥¿¥í¥°¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¹â´¶ÅÙ¥¹¥¯¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤À¤Ã¤¿¡ÊÅö»þ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤è¤ê¡Ë
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢È¯Çä»þ¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬·×²è¤·¤¿Ç¯´Ö¤ÎÌÜÉ¸ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È5ËüÂæ¡£¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯µ¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£È¾¤ÐºÎ»»ÅÙ³°»ë¤Ç¥Ó¡¼¥È¤òÇä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤òÀ¤´Ö¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤È´ª·«¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÊØÍø¤ÇÎÉ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅª¥é¥¤¥È¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¿Ê¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¥Þ¥Ë¥¢ÁØ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥È¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂçÈ¾¤Î¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥Ó¡¼¥È¤Ï´ñÈ´¤¹¤®¤ë³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¸½ºß¤â¡ÈÄÁ¼Ö¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤1Âæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦½é¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¹¤·¤È¤¤¤¨¤É¤â¥Û¥ó¥À¤Ë¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£