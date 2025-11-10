米スタイリストのサヴォワ氏がSNS更新

2年連続のワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースにおいて、キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手はフィールド内外で存在感を発揮した。勝負強さと好守、そしてベンチでは盛り上げ役を務めた。そんな中、米スタイリストは首元に光るアイテムが気になったようだ。

米スタイリストで人気ファッションインスタグラマーのジャック・サヴォワ氏は自身のインスタグラムを更新し、ドジャースの優勝パレードでのキケの写真を取り上げた。サヴォワ氏は上半身裸のキケに驚きつつも、「『彼の首にかかっているのは何？』と思いました」とネックレスに注目した。

「きっと素敵なものだろうと予感はしていました。なぜなら、ジャーン、見てください。よく見ると、オーバルカットのサファイア、ホワイトゴールドが、横向きにセッティングされています。私の推測では、30カラット以上はあるでしょう」と、豪華な仕様に目を丸くした。

そして、「ハッピージュエラーズによるオーダーメイドです」とし、山本由伸投手も愛用するネックレスを手がけた地元カリフォルニア州の宝石店によるものだとしている。

キケのネックレスを紹介するのに上半身裸の写真しかなかったことを“謝罪”しつつも、「まあ、こんなものを首から下げていたら、シャツなんていりませんよね？ そう思いませんか、皆さん？ これはまさにチャンピオンに相応しいネックレスです。ファッションのホームランですね」と称えていた。（Full-Count編集部）