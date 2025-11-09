重ね着が増えるこの時期に知りたいのは、どう「着ぶくれ」を防ぐか。すっきりした印象でトレンドも押さえた「着やせするパンツコーデ」を紹介します。タレントや女優として活躍する磯山さやかさん（1983年生まれ・身長155cm）をモデルに迎え、スタイリスト・水野利香さんが秋冬コーデを伝授します。

1：はくだけで即・美脚がかなうフレアシルエットが優秀！

ゆったりニットに好相性のほっそりパンツ。

【写真】着やせるパンツコーデ

「ひざ下が長く見えるやや高めから始まるフレアデザイン。重ね着で腰回りをカバーしたり、黒縁アイウェアで顔を引き締めるテクニックも参考に」（スタイリスト・水野さん、以下同）

・パンツ￥3990、サングラス￥1990（ともにユニクロ） ニット￥8990、カットソー￥4990（ともにアンフィーロ） イヤリング￥2970、ネックレス￥3520（ともにアネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥16500（オウレンティ／セムインターナショナル） 靴￥2990（ジーユー）

●カットソーでヒップラインをカバー

ニットとパンツの間に、カットソーを挟んでヒップラインをカバー。白を挟むことで重ね着にもリズムが生まれあか抜けた印象に。

2：センタープレスで品よく脚長。差し色ニットで目線を上に

気軽にはきやすいジャージーパンツは、脚のラインを拾わないゆったりシルエット。

「センタープレス＆ハイウエストで脚長に。タック入りデザインがおなか回りまでしっかりカバーしてくれます」

・パンツ￥5995（ロペピクニック／ジュン） ニット￥2990（無印良品／無印良品 銀座） コーディガン￥4490（アメリカンホリック） カチューシャ￥1100（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥12800（オリエンタルトラフィック／ダブルエー） ベルト￥8580（モヒ／セムインターナショナル） 靴￥14900（チャールズ&キース／チャールズ＆キース ジャパン）

●タートルネックで小顔効果を実現

フェイスラインぎりぎりまでカバーできるタートルネックなら、額縁効果で小顔が実現。ノーカラーコートとの相性も抜群です。

3：美脚、美尻をかなえてくれる大人気のワイドパンツ

大人気のアメリカンホリック「美・美・美」シリーズ。

「ひざ上をシェイプしたデザインで美脚に。ピンストライプ柄の引き締め効果にも期待！」

・パンツ￥2990、スウェット￥3290（ともにアメリカンホリック） カットソー［11月中旬展開予定］￥3190（サマンサモスモス ブルー／キャン カスタマーセンター） 帽子￥1990（ユニクロ） ネックレス￥2310（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥13200（ハーン ロデスコ／アーバンリサーチ ストア ルクア大阪店） 靴￥10780（フィラ／フィラカスタマーセンター）

4：タック&カーブシルエットで太もものはりも目出たせない

ウエストから太ももにかけてのゆとりが、太もものはりを緩和。

「レザーベルトのアクセントや、首元のV字の抜けなど細かな工夫も取り入れて」

・パンツ￥2990（ジーユー） カットソー￥1290（無印良品／無印良品 銀座） ニット￥3990（ユニクロ） コート￥9900（ルノンキュール／キャン カスタマーセンター） ネックレス￥4840（アネモネ／サンポークリエイト） ベルト￥8580（モヒ／セムインターナショナル） バッグ￥3958（グローブ）、靴￥9999（デッサン／ともにワールド プレスインフォメーション）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください