コロナ禍の「逆張り営業」で急拡大…激安居酒屋「それゆけ！鶏ヤロー！」が若者を惹きつける「意外なポイント」

「若者の“酒・飲み会離れ”」が叫ばれるようになって久しいが、実はいまZ世代を中心に人気を集め、急成長している居酒屋チェーンがある。創業2011年、首都圏を中心に80店舗以上を展開する「それゆけ！鶏ヤロー！」(以下「鶏ヤロー」)だ。

鶏ヤローは飲食業界において、居酒屋チェーン「新時代」や「とりいちず」などとともに“第4世代居酒屋”としてくくられ、主にコロナ禍以降に人気を博した居酒屋チェーン。第4世代居酒屋の特徴のひとつが、ドリンクやフードの値段の“破格さ”で、鶏ヤローの場合、レモンサワーは1杯55円（税込）、ハイボールは109円（税込）、焼き鳥は1本109円（税込）など、大手居酒屋チェーンに比べるとかなり安価な値段設定となっている。

今までの居酒屋を超えた値段の“破格さ”が高評価を得て、若者を惹きつけているようだが、どのようにそのビジネスモデルを構築していったのだろうか。今回は鶏ヤローの人気のワケや格安を実現できるビジネスモデルの裏側について、チェーンストア研究家として多数のメディアで活躍する谷頭和希氏に話を聞いた。（以下「」内は谷頭氏の発言）

“破格さ”だけではない魅力

若者をターゲットにしている通り、実際にZ世代を中心に人気を集めている鶏ヤロー。谷頭氏によると、若者にとって値段の“破格さ”だけではない魅力もあるという。

「いままでの激安居酒屋は“安かろう悪かろう”のクオリティで、フードメニューで安い材料や調味量を使うことでコストを抑えていたんですが、鶏ヤローは調味料などに力を入れていて、フードの味を追求する姿勢をしっかり持っています。客単価は2000円ほどで安さを保ちつつも、フードなどの質にもこだわっている点がまず人気の理由として挙げられるでしょう。

また“体験型”の居酒屋であることも魅力です。鶏ヤローのドリンクメニューにはSNS映えするようなメニューがいくつかあり、例えば『テキーラ水鉄砲』というメニューは、その名の通り、店員がテキーラを水鉄砲で客の口へダイレクトに噴射するというサービスです。このように出来事や体験を通じた“コト消費”できる点も若者客を惹きつけている理由だと言えるでしょう」

「さらにもう一つ、人気のワケがある」と谷頭氏は語るが、中高年世代からするとかなり意外な要素が若者たちにウケているようだ。

「鶏ヤローはあえて店内を“うるさい”環境にしているのです。うるさいと言うと少々語弊がありますが、にぎやかさやワイワイとした雰囲気は新規の客を引きつける要素として大事なんです。客側の心理としては、ガラガラで客の少ない店より、人が多くてにぎやかなお店の方が入店へのハードルが低く、魅力的なお店に見える効果があります。鶏ヤローの社長もインタビューで『いちばんの内装はお客様がたくさん入っていること』だと語っていましたからね」

コロナ禍以降に急成長できたワケ

今年で14年目を迎える鶏ヤローは、コロナ禍を経てから急成長したわけだが、飲みの場が減り、多くの飲食店が潰れてしまったコロナ禍をなぜ乗り切ることができたのだろうか。

「コロナで多くの飲食店が時短営業や休業をするなか、鶏ヤローをはじめとする第4世代居酒屋の多くは通常の営業時間で押し通したんです。ライバル店が減った分、感染を恐れない傾向にあった若者をうまく客として取り込めたことが、コロナ禍を生き抜いた理由のひとつに挙げられます。

さらにコロナ禍で空き店舗が増えたことで、好立地であることや賃料が比較的安いといったお得なテナントを利用した出店を積極的に行っていました。第4世代居酒屋はまさにコロナ禍に店舗数を増やしたチェーン店という、世間とは逆の流れで発展していったんです」

ビジネスモデルをひっくり返した

コロナ禍で“逆張り営業”を行ったことで発展していった鶏ヤローをはじめとする第4世代居酒屋だが、鶏ヤローの逆張り戦略はこれだけにとどまらない。

「第2世代の居酒屋など既存の大手チェーンでは、和食から洋食、中華まで幅広いフードメニューを取り揃えていることが多いのですが、鶏ヤローは大手の居酒屋に比べるとかなりフードのメニューが少なく、絞られているんです。大手の居酒屋はフードとドリンクの割合を7：3にしていることが多いのですが、鶏ヤローは逆で、フードとドリンクの割合を3：7にしています。

これはなぜかと言うと、飲食店では基本的にフードよりもドリンクが多く注文される、かつフードは材料費などのコストが結構かかるので、飲食店にとってはドリンクに比べるとコスパが悪いためなんです。一方で、鶏ヤローはドリンクが破格の安さで、ほぼ儲からないように思われますが、そもそも酒類の原価は1杯30円〜40円ほど。鶏ヤローのようにたとえ1杯50円で売ったとしても、ドリンクに関しては赤字にはなりません。客側としてもフードよりもドリンクを楽しみたい人が多いので、注文の少ないフードのコストを抑え、ドリンクに関しては薄利多売することで確実に利益を上げられるというビジネスモデルが肝となっているんです」

既存の居酒屋チェーンの盲点を突いた見事な経営戦略が鶏ヤローにはあるということだが、今後もこの人気は続いていくのだろうか。

「近年所得の格差が進むなかで、これまで以上の安さで勝負する第4世代居酒屋は今後もまだ人気を維持していくのではないでしょうか。ただ、最近は新興の激安居酒屋もどんどん登場しているので、何かしらで差別化を図らなければ、消えてしまうのもあっという間かもしれません。飲食店は移り変わりが激しいので、10年先まで予測することはなかなか難しいのです」

――物価が上がるなかで、安く飲めるコスパのいい居酒屋として人気を博している鶏ヤロー。そこにはこれまでの居酒屋のビジネスモデルをひっくり返す発想の転換が活きていたようだ。勢いの止まらない鶏ヤローの今後の展開にも注目したい。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

