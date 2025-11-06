この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教師のすぎやま氏がYouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」で、「【保護者必見】勉強ができる子の親の特徴5選【元教師が本音で解説】」と題した動画を公開。10年以上の教員経験から見出した、勉強ができる子の親に共通する5つの特徴を解説している。



すぎやま氏は、子どもの学力は地頭の良さや塾通いといった要素だけでなく、「親がうまく勉強に関わっていること」が大きいと指摘する。動画では、勉強ができる子の親が持つ特徴として5つのポイントを挙げている。



1つ目は「親が子どもの勉強に関与している」こと。すぎやま氏は「うちは子どもに任せてますっていう親ほど、だいたい子どもも勉強してない」と述べ、特に自己管理能力が未熟な小中学生のうちは、親が一緒に計画を立てたり振り返りをしたりするなど、積極的に関わることが重要だと説く。



2つ目は「親が読書をしている」こと。親が読書をする姿を見ることで、子どもも自然と読書習慣が身につき、それが学力の土台になると説明した。



3つ目は「常に子どもを応援し励ましている」点である。失敗を責めるのではなく、子どもの一番の応援団でいることが自己肯定感を育み、挑戦する意欲につながると語る。安心できる環境こそが、子どもの能力を伸ばす土壌になるという。



その他、「子どもの生活習慣を整える」「体験を提供する」といった点も挙げられた。特に睡眠・食事・運動といった生活の基本が記憶力と密接に関係していることや、机上の勉強だけでなく、博物館や工場見学といった実体験が子どもの知的好奇心や問題解決能力を育むと強調した。



すぎやま氏は、これらの関わり方を通じて、子どもが自発的に学ぶ環境を整えることが、学力向上につながる最も重要な鍵であると結論付けている。