荷物が多くても安心の収納力【ザノースフェイス】の多機能バックパックがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
アウトドアも通勤もこれ一つ！【ザノースフェイス】の高機能リュックがAmazonで販売中！
THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパック（リュック）。背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
アウトドア仕様のタフな作りと日常使いの利便性を両立したデザインで、通勤・通学から旅行まで幅広く使える。
→【アイテム詳細を見る】
背骨への負担を軽減するスパインチャンネル構造と、通気性の高いエアメッシュが快適な背負い心地を実現している。
17インチPC対応のスリーブや多彩なポケットを備え、ビジネスや勉強道具の整理もスマートにこなせる。
→【アイテム詳細を見る】
リサイクル素材を使用した環境配慮型デザイン。33Lのたっぷり収納と1,000gの軽量設計が魅力となっている。
アウトドアも通勤もこれ一つ！【ザノースフェイス】の高機能リュックがAmazonで販売中！
THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパック（リュック）。背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げている。
→【アイテム詳細を見る】
アウトドア仕様のタフな作りと日常使いの利便性を両立したデザインで、通勤・通学から旅行まで幅広く使える。
→【アイテム詳細を見る】
背骨への負担を軽減するスパインチャンネル構造と、通気性の高いエアメッシュが快適な背負い心地を実現している。
17インチPC対応のスリーブや多彩なポケットを備え、ビジネスや勉強道具の整理もスマートにこなせる。
→【アイテム詳細を見る】
リサイクル素材を使用した環境配慮型デザイン。33Lのたっぷり収納と1,000gの軽量設計が魅力となっている。