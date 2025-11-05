大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手（36）の妻で、元モデルのチェルシーさんが2025年11月2日、ワールドシリーズ第7戦の前に、自身のインスタグラムで真紅のコートを羽織った「勝負服」コーデを披露していた。

足元も真紅のブーツであわせ

ドジャースはワールドシリーズ2連覇を達成しているが、運命の第7戦の前、チェルシーさんはインスタグラムで、「Game day crew」とメッセージを投稿し、真紅のコートとブーツを合わせた「勝負服」を投稿。「#gododgers」とエールを送っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、真紅のコートを羽織り、夫・フリーマン選手の背番号「5」が入ったユニフォーム風デザインのシャツとデニムを着用。足元には真紅のブーツを合わせていた。また、ドジャースのウェアを着た息子3人と笑顔のショットもみせている。

ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、日本時間11月2日の第7戦で11回までもつれた激闘の末、ドジャースが5-4で劇的勝利。9回途中から登板した山本由伸投手が優勝投手となり、MVPに輝いた。