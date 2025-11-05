パレード中も一挙手一投足が話題に

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。大谷翔平投手は真美子夫人とともに登場。仲睦まじい様子で、パレード中に見せた仕草にファンから注目が集まった。

記念Tシャツを着用した大谷は、青いジャケットの真美子夫人と笑顔で声援を浴びた。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューでは「3回目に向けて切り替えているので」と早くも3度目の頂点に向けて意欲を示していた。

グラウンドでは見せないリラックスした様子で、沿道の観衆を指さして真美子さんとともに笑顔を見せる場面も。「指差してめっちゃ笑ってる！ 笑 大谷さん何か見つけたの？ 笑」「見つめる先に何があったのか気になるね」「たぶん大谷サンが指さしたのはこれだよね」「こちらもほっこりとします」「まさに“ハリウッド映画のワンシーン”みたいな瞬間」「2人で楽しそう」「この2人見てると元気出る」などのコメントが寄せられた。

ドジャースタジアムで行われた式典で、大谷は英語でスピーチ。「あなたたちは世界でも最高のファンです」と述べた後に「来年もう一つのリングを手にする準備はできている。レッツゴー！」と締め、会場を盛り上げていた。（Full-Count編集部）