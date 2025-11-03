ドナルド・トランプ米国大統領が11月1日（現地時間）、米国と中国をまとめて「G2」と呼び、米中首脳会談を「素晴らしかった（great）」と総括した。

トランプ大統領はこの日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「習近平中国国家主席とのG2会談は、両国にとって素晴らしい会談だった」と投稿し、「この会談は永遠の平和と成功へとつながるだろう」と記した。さらに、中国を先に言及しながら「神が中国と米国の両方を祝福されますように」と付け加えた。

「G2」は「Group of Two」の略で、米国と中国が世界経済や国際安全保障に大きな影響力を持つ国とされることから生まれた用語だ。トランプ大統領は10月30日、釜山（プサン）の金海（キムへ）空港で開かれた米中首脳会談の直前にも「まもなくG2会談が招集される」との書き込みをしていた。

トランプ大統領が続けて「G2」という言葉を使用したのは、米中両国が世界秩序を主導するという認識を公に示したものと受け止められている。第1期政権に続き、第2期でも中国と貿易戦争を繰り広げ、対立構図を築いてきたトランプ大統領としては異例の発言だ。

香港城市大学公共・国際関係学科のマイケル・チェン教授は、米外交専門誌『ザ・ディプロマット（The Diplomat）』に寄稿した文章で「少なくとも中国を米国と『対等な相手』として認めたというシグナルとして解釈できる」とし、「米中が共に世界を管理する形の二国構造を念頭に置いているように見える」と分析した。ただし、トランプ政権内には対中強硬派が多数を占めているだけに、両国の協力関係が今後も続くかどうかは、見極めが必要だとの指摘も出ている。

ホワイトハウスはこの日、目を細めて笑顔を見せる習主席の姿などを含む、米中首脳会談の写真42枚を公式ホームページで公開した。