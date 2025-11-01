「まったくとれたことなかった」ズワイガニそっくり…安価で美味な「オオズワイガニ」が突然豊漁 北海道・えりも町の地域おこしの救世主に
ズワイガニに似た「オオズワイガニ」が、2023年ごろから北海道・えりも漁港で突然大量に水揚げされるようになり、豊漁が続いている。
漁協によると、これまで40年間、一度もとれたことがなく、赤潮の影響が要因ではないかと考えられている。
地元では、地域経済を支える救世主として期待が高まっている。
ズワイガニそっくりでも価格は半分以下
埼玉・春日部市の「みどりスーパー」の店頭にズラリと並べられているのは、たくさんのカニ。
近年、異例の豊漁が続き、その手ごろな価格とおいしさで評判となっているという。
そのカニの名は「オオズワイガニ」。
見た目や名前は「松葉ガニ」に代表される「ズワイガニ」にそっくりだが別の種類で、価格も違うという。
市場関係者：
もう全然違います。倍どころじゃないくらい、全然違う価格帯なので。
ズワイガニより断然手ごろだという。
28日午前5時過ぎ、「イット！」は千葉・柏市の柏市公設市場で、オオズワイガニを扱う「みどりスーパー」の仕入れ作業に同行した。
みどりスーパー・塩浦朗社長：
おぉー！ありますね。元気ですね、きょうも。オオズワイガニですね。
箱の中には、北海道産の新鮮なオオズワイガニがびっしりと詰まっている。
みどりスーパー・塩浦朗社長：
1箱3kgですね、3kgで7杯入っています。
仕入れたオオズワイガニは、家庭で食べやすいように丸ごと蒸して、熱を取ってから店頭へ並べられた。
気になるお値段は、税込950円だ。
みどりスーパー・塩浦朗社長：
朝市場にあったのがもう食べられる。はやい・安い・うまいです。
その味の方はどうなのか。
試食したスタッフは「身もしっかりしていて、かめばかむほどカニの味が口いっぱいに広がっておいしいです」と感想を語った。
えりも漁港で突如大量発生…1日に約7トンの水揚げ
「みどりスーパー」がオオズワイガニを扱い始めたのは、約2年前から。
きっかけは、水揚げ量の変化だった。
北海道・えりも町のえりも漁港では、1日に約7トンの水揚げがあるという。
オオズワイガニがとれるようになったのは、ごく最近のことだと関係者は話す。
えりも漁業協同組合 参事・金子武彦さん：
えりもでは私、漁協に勤めて40年になりますけど、まったくとれたことはなかったですね。
オオズワイガニは、2023年ごろから突然大量にとれ始めた。
なぜ増え出したのかははっきりしないが、地域おこしの新たな味となりつつあることは間違いない。
えりも漁業協同組合 参事・金子武彦さん：
なぜとれ始めたのかはわからないです。たまたま赤潮の影響のあとだと、私たちはそういうふうに思っています。救世主ですね、オオズワイガニは。
（「イット！」10月29日放送より）