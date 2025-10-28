RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

10·î27ÆüÌë¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤ÎÁ¬Åò¤Ç¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾Æ¤±¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡¡¹õ¤¯¾Ç¤²¤¿ÉôÊ¬¤ä¡¢Çò¤¯ÆÞ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡¢¥Æー¥×¤¬Å½¤é¤ì¤¿²Õ½ê¤â¤¢¤ë

²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤È¤ß¤é¤ì¡¢RKK·§ËÜÊüÁ÷¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ­¼Ô¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¶â¤òÆþ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë¥é¥¤¥¿ー¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

10·î27Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶èÉÙ¹çÄ®¤Ë¤¢¤ëÁ¬Åò¤Ç¡Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½é´ü¾Ã²Ð¤ò¤·¤Æ¡¢·úÊª¤Ø¤ÎÇ³¤¨°Ü¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·úÊª¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤¢¤ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

Á¬Åò¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤ÎÆü¤ÏÄêµÙÆü¤Ç¡¢µÒ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÍâÆü¡¢¸½¾ì¤ÇÃæ³ØÀ¸¤¬¼Õºá

ÍâÄ«¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤ÈÏÃ¤¹ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸2¿Í¤¬¼Õºá¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢RKK·§ËÜÊüÁ÷¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥é¥¤¥¿ー¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥é¥¤¥¿ー¤ò»È¤Ã¤ÆÃî¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µ­¼Ô¡ÖÁ¬Åò¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡Ø·úÊª¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

·Ù»¡¤ÏÈï³²ÆÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£