¡Ú¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ç¡Û¤à¤Ã¤Á¤ê¤Û¤Ã¤¯¤Û¤¯¡ª¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥Þ¥¤µ¤ó¤Î¡Øµ´¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ù¤»¤¤¤í¤Ç´ÊÃ±
½©¤Î½Ü¤È¤¤¤¨¤Ð¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡£¤»¤¤¤í»È¤¤¤ÎÃ£¿Í¡¦¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥Þ¥¤µ¤ó¤Ë¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤È¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê¤Û¤¯¤Û¤¯´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Öµ´¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡£¼ê½ç¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¡ÖÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤ì¤Æ¡¢¾ø¤¹¡×¤À¤±¡£¤¼¤Ò¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Øµ´¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê5¸ÄÊ¬¡Ë
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ä¡Ä250ɡ
ÇöÎÏÊ´¡Ä¡Ä 100ɡ
º½Åü¡Ä¡Ä60ɡ
±ö¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
10Ñ»ÍÊý¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥·¡¼¥È¤ò5ËçÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¤è¤¯Àö¤¤¡¢Èé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ1.5Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¿å¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ëº½Åü¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤é¡¢±ö¤ÈÇöÎÏÊ´¤òËüÇ½¤³¤·´ï¤Ç¤Õ¤êÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£¿åÂç¤µ¤¸3¡Á4¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÍÑ°Õ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥·¡¼¥È¤Ë1/5 ÎÌ¤º¤Ä¤Î¤»¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤»¤¤¤í¤ò¿å¤Ç¤µ¤Ã¤È¤Ì¤é¤·¡¢1¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£Æé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤¹¡£Æé¤«¤é¾øµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤»¤¤¤í¤ò¤Î¤»¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¶¯²Ð¤Ç20 Ê¬¤Û¤É¾ø¤¹¡£
µ´¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ï¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤ÆÌ£¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Í¾¤Ã¤¿¤éÎäÅà¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò·Ð¤ÆÎÁÍý²È¤Ë¡£¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¿Íµ¤¡£É×¤È¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤È3¿ÍÊë¤é¤·¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ä°¦Ç¤Î¤Ï¤Ã¤È¤ê¤¯¤ó¡¢¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¹¹¿·Ãæ¡£2021Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎÁÍý¶µ¼¼¤âÏÃÂê¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸ 2025Ç¯ 11/2¹æ¡Ù¤è¤ê¡Ë