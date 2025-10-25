【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年10月27日〜11月2日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月27日〜11月2日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『距離感を大事にしていきましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
様々なことを冷静に客観視していきます。周りの人の出来事をリサーチしていくでしょう。ついついお世話もしたくなりますが、距離を近づけすぎないようにすべきです。仕事や公の場では他の人のことも考えると、譲らないといけないものもあるうようです。全て欲しがることは許されないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手の気持ちが汲み取りやすかったり自分に自信があったりして、気持ちを安定させられる場面が多いようです。相手に対して良い印象を与えることもできるでしょう。シングルの方は、自分の意思表示をはっきりしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりあなたに空気感を合わせてくれています。
｜時期｜
11月1日 びっくりすることがある ／ 11月2日 頑固になってしまう
｜ラッキーアイテム｜
絶叫マシーン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞