¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥È¥í¥ó¥È¤Ø½ÐÈ¯ ¡È°ÜÀÒ¸íÊó¡ÉËº¤ì¤Ì¥Ö·³½÷À¥Õ¥¡¥ó¡Ö£²Ç¯ÃÙ¤¤¤ï¡ª¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡Ê¥È¥í¥ó¥È¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤¤£Ô¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç±¦¼ê¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£º¸¸ª¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¤«¤±¤¿ÂçÃ«¤¬³êÁöÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¤È£²Ç¯Á°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ»þ¤Îà¸íÊóÁûÆ°á¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤«¤é¤Ï¡Ö£²Ç¯ÃÙ¤¤¤ï¡ª¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£