食品メーカー「明治」の冬の風物詩として、幅広い世代に親しまれているチョコレート「メルティーキッス」。長らく、同商品のイメージキャラクターを務めた新垣結衣が“降板”になり、波紋を広げている。

明治は、10月21日に「メルティーキッス」の新しいCMを告知したのだが……。

「新たなイメージキャラクターとして、出口夏希さんを起用することが発表されたのです。『メルティーキッス』は、2011年から新垣さんがイメージキャラクターを務めて、商品名を軽快に口ずさむCMが広く認知されました。今回、出口さんに交代することが分かり、SNSでは『ガッキーじゃなくなったの？』と、ショックを受けるファンが続出したのです」（スポーツ紙記者）

お菓子のCMをめぐって、“ガッキーロス”が巻き起こっているが、Xでは

《メルティーキッスがガッキーじゃないと……引退しないか心配になる……》

《あらがきさんどこにもいかないよね。いなくなったりしないよね。ちょっとおやすみしてるだけだよね》

《ガッキー引退しないよね、、？元気でいてくれるのが一番なんだけど、そうなんだけど、受け入れられないよ、最近不穏すぎるよ》

など、新垣の“引退”を心配する声があがっている。最近の新垣の活動に不安を持たれているようだ。

「透明感のあるイメージから、老若男女問わず好感度の高い新垣さんは、多くのCMに起用されてきました。ただ、2013年から出演してきた日清食品のチキンラーメンは2020年、2018年から出演したコーセーコスメポートの『ビオリス』も2024年で終わるなど、長く出演してきたCMが終了しているのです。現在も、アサヒ飲料『十六茶』のCMに出演していますが、13年間にわたってイメージキャラクターを務めた『メルティーキッス』が終わったことで、露出が激減した印象を受ける人もいるのでしょう」（芸能記者）

新垣は2016年の主演ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）が社会現象を巻き起こした。2021年には、同作で共演した星野源との結婚を発表するなど、公私ともに好調だった。ただ、結婚以降、女優業で変化が見られるという。

「2018年のドラマ『獣になれない私たち』（日本テレビ系）を最後に、7年間主演ドラマはありません。連続ドラマも、2023年に木村拓哉さんが主演を務めたドラマ『風間公親-教場0-』（フジテレビ系）に出たものの、出番はそれほど多くなかったのです。

新垣さんはXアカウントはあるものの、ほとんど更新せず、SNSでプライベートを発信するタイプではないため、近年は毎年冬の『メルティーキッス』のCMが活動を確認できる場と見る向きもあったようです。女優業も“休止状態”にあることで、引退を疑うほど心配されてしまったのかもしれません」（同前）

2025年で芸能生活25年めを迎える新垣だが、今後の道ははたして──。