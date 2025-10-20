King Gnu常田大希、井口理との “お忍び”USJが話題「全く忍べてないwww」「可愛すぎるんですが」
ロックバンド・King Gnuの常田大希が19日、自身のXを更新。同バンドのメンバーとの“お忍び”でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を楽しむ様子を公開した。
【動画】「3度見くらいしちゃうかも」常田大希＆井口理のUSJでの“変装姿”
「各々が考える忍び方」とつづり、バレないためにか、ボーカル・井口理がゲーム「マリオシリーズ」に登場するキャラクター・クリボーの帽子をかぶり、星型のサングラスをつけた姿をアップ。
常田は大きなスカーフで頭を覆い、任天堂エリアにあるアトラクションに乗る井口との2ショットを披露している。井口は微動だにせずずっと前を向き、常田はカメラ目線で目を大きくしたり、キョロキョロした2人の空気感を感じられるシュールな動画となっていた。
ほかにも、井口とベース・新井和輝がクッキーモンスターと同じポージングをした3ショットや、メンバー全員と任天堂エリア入口での集合写真など、USJを満喫する姿を投稿している。
KingGnuのほほ笑ましい姿に、ファンからは「全く忍べてないwwwwww」「ええっKingGnuメンバーと気付かなくても 私、3度見くらいしちゃうかも知れませんwww」「それは忍べてるとは全く言えない気がします むしろ気付いて感の方が強い気が(笑)」「可愛すぎるんですが」などのコメントが集まっている。
