最近、東京と神奈川の一部地域で、今まであまり見られなかった種類のシロアリが急増しているのを知っていますか？

ホームインスペクションを手がける株式会社さくら事務所のホームインスペクターである坂さんが、シロアリ業者からの情報として入手したこの情報は、特に横浜市や横須賀、東京の多摩地域にお住まいの方にとって、かなり怖い話です。

今回は、この厄介な「アメリカカンザイシロアリ」が、従来のシロアリとどう違い、あなたの家をどう守るべきかを解説します！



■ 新たな強敵！「アメリカカンザイシロアリ」の何が怖い？

従来のシロアリ（ヤマト・イエシロアリ）が、土の中を通り、土のトンネル（蟻道）を作って床下から家に侵入するのに対し、アメリカカンザイシロアリは、その常識が通用しません。



● 従来のシロアリとの決定的な違い

・生息場所： 土には行かず、基本的に木の中だけで生息します。

・侵入経路： まさかの空から飛んできて、木に食い込んで家に入ります。

・生息位置： そのため、従来のシロアリではあまり見られなかった2階や屋根裏にも生息するケースがあります。



● なぜ東京・神奈川で激増しているのか？

名前の通り、元々アメリカに生息していたシロアリです。坂さんによると、港がある地域やアメリカ軍の基地がある地域から、船や空輸されたダンボールなどにくっついて運ばれてきた可能性が高いそうです。

実際に激増しているのは、横浜市（中区、磯子区など）や横須賀市、そして東京の昭島、立川、江戸川などの地域です。



■ 最大の厄介事！なぜ「アメリカカンザイシロアリ」は見つけにくいのか？

このシロアリの最大の脅威は、その見つけにくさにあります。



① 入った後の痕跡がわからない

従来のシロアリは、地面から基礎を伝って家に入る際に土のトンネル（蟻道）を作るため、床下を点検すれば侵入経路がわかります。

しかし、アメリカカンザイシロアリは空から飛んでくるため、入った後の痕跡が全くわからないらしいのです。この「見つけにくい」点が、被害が拡大している大きな要因です。



② 被害を見つける唯一の手がかりは「フン」

基本的に、彼らはずっと木の中で生息し、木を食べ続けて増えていきます。

被害に気がつくポイントは、木の中で溜めきれなくなったフンを外に出し始めた時です。

坂さん：「柱の近くや窓枠の足元などに、1ミリ程度のコロコロしたフンがいっぱい落ちていたりすると、生息の可能性がある」

つまり、フンが見つかった時点では、すでに木材が食われているケースがほとんど。これが非常に厄介な点です。



■ いますぐできる「アメリカカンザイシロアリ」対策2つの鉄則

従来のシロアリ対策（床下の薬剤散布や湿気対策）だけでは、空から来るこの新種は防げません。



■ 鉄則1：床下だけじゃない！屋根裏・2階の点検を忘れずに

従来のシロアリは床下が中心ですが、アメリカカンザイシロアリは飛んでくるため、2階や屋根裏に生息しているケースもあります。

・薬剤注入： 駆除には、薬剤を塗るというより、木に注入していく作業が必要になることが多いです。

・点検口の設置： 屋根裏に点検口がない家は、シロアリ対策としてもリスクが高いです。数万円、半日程度で設置できるため、坂さんは設置を推奨しています。



■ 鉄則2：プロによる「定期的な点検」に勝る対策なし

どのタイプのシロアリであっても、最も大事なのは定期的な点検です。

・薬剤は共通： 幸い、駆除に使う薬剤は基本的に共通です。

・点検を徹底： 生息位置が違うため、床下だけでなく屋根裏も潜って点検してもらう必要があります。



【まとめ】

空から来る厄介なアメリカカンザイシロアリは、「発見が遅れること」が最大の脅威です。従来のシロアリ対策にとらわれず、屋根裏まで含めた定期的な点検が不可欠です。

建物のコンディション全般を見るホームインスペクションは、こういったシロアリ被害の兆候がないかもチェックできます。株式会社さくら事務所のような専門家に依頼するホームインスペクションと、シロアリ業者による無料点検を抱き合わせで活用し、被害が拡大する前に家の状態をチェックしてみてはいかがでしょうか。

