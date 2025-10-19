¡Ö°ìÄê¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡×PSV¡¢ÈÄÁÒÞæ¤Î³ÍÆÀ¤ò¡Ö¸«Á÷¤Ã¤¿¡×·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
º£²Æ¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¡£Æ±¥¯¥é¥Ö²ÃÆþÁ°¤Ï¡¢²¤½£¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ëPSV¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖÀ©ºî¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØEver Change a Winning Team¡Ù¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢PSV¤¬ÈÄÁÒ³ÍÆÀ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
PSV¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍDF¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÊ£¿ô¸õÊä¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
PSV¤Ç¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥·¥ã¥ê¥ó¥Õ»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¥Ü¥¹¥«¥ê¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£ÈÄÁÒ¤È¡Ê¥ä¥ì¥¯¡¦¡Ë¥¬¥·¥ª¥í¥Õ¥¹¥¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¸õÊä¤ÎÊ¬ÀÏ±ÇÁü¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤¬ºÇ¤â¤è¤¯½Ð¤ë¥×¥ì¡¼½¸¤òÊÔ½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ü¥¹´ÆÆÄ¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤ó¤À¡£Æó¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤É¤Á¤é¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤òºÇ½ªÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬ºÇ¤âºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤Ê¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È»á¤¬ÈÄÁÒ¤È¥¬¥·¥ª¥í¥Õ¥¹¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¬¥·¥ª¥í¥Õ¥¹¥¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈÄÁÒ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ë¤Ï¡»¡»É´Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¶â³Û¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
Â³¤±¤Æ¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ê¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÄÁÒ¤Ë¤â°ìÄê¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ÙÊ§¤¦°ÜÀÒ¶â¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ÍèÅª¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¼ã¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÄÁÒ³ÍÆÀ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËPSV¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤«¤é°ÜÀÒ¶â950Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó16²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ÇU-21¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¬¥·¥ª¥í¥Õ¥¹¥¤ò³ÍÆÀ¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¥¬¥·¥ª¥í¥Õ¥¹¥¤¬¡Ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë²£¼è¤ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤éÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·PSV¤¬¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¨ÀïÎÏ¤ÎÊä¶¯¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤Î¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£