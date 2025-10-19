同じ名前で集まる祭典『国際同姓同名ギャザリングデー2025』が18日、東京・渋谷区で開催。全国の“タナカヒロカズ”さんが集い、ギネス世界記録更新に挑戦しました。

これまで『タナカヒロカズ運動全国大会』として“同姓同名の集い”を開催していたタナカヒロカズさんら。2022年10月29日に、アメリカのマーサ・スチュワートさんが持っていた164人の“同姓同名最大の集まり”のギネス世界記録に対し、178人のタナカヒロカズさんが集結し記録を更新。国際的なニュースにもなり注目されました。

しかし、約3か月後の2023年2月4日、セルビアに256人の“ミリツァ・ヨヴァノビッチ”さんが集まり、新記録を樹立。今回、記録の奪還を目指し、再びタナカヒロカズさんらが一堂に会しました。

■ギネス世界記録挑戦は4度目

タナカヒロカズさんらがこの記録に臨むのは、2011年の初挑戦以来、4度目。256人以上を目指しましたが、結果は150人で更新とはなりませんでした。

結果をうけ、ほぼ幹事の田中宏和さんは「残念ですね。256人のミリツァ・ヨヴァノビッチさんの記録はやっぱり高いハードルで、今回もうまくいったら超えられるかなと思ったんですけど、事前の盛り上げが足りなかったので、ほぼ幹事役としてはちょっと反省してます」と敗因を分析しました。

■タナカヒロカズ勢力拡大に向け、今後の展望

また、今後について「日本の人口も限りがありますし、田中姓も今130万人ぐらいといわれていますが、田中さんのお子さんで“子供が生まれたらぜひヒロカズと付けてみたい”とそういうふうな思いになってもらうくらい、我々の活動を、タナカヒロカズという名前がいい名前だと伝えていくっていうことも我々の大事な役割かなと思ってます」と、タナカヒロカズの“勢力拡大”に向けて展望を語りました。

今回、最高齢83歳から、最年少は平成生まれの6歳までが顔をそろえました。ほぼ幹事の田中宏和さんは「令和のタナカヒロカズさんに早くお会いして、お祝いで抱っこしたいですね」と“新人”の加入を願いました。