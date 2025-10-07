ÇßÂôÉÙÈþÃË¤Î¡ÈÃÇºá¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬·ãÅÜ¡ÄÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¼õ¤±¡Ö¤ª¼ò¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×
¡¡10·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿A¤§¡ªgroup¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¦ÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤Ï4ÆüÁáÄ«¡¢¿·½É¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡6Æü¸á¸å2»þ20Ê¬²á¤®¡¢·Ù»ëÄ£»°ÅÄ·Ù»¡½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿Áð´Ö¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢´é¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Æ¡Ø¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¼Õºá¤·¡¢10ÉÃ¤Û¤É¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤ò¼õ¤±¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬ÇßÂô¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇßÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤ª¼ò¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¡Ø²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¡¢¼ºÂÖ¤ÎÍýÍ³¤òÆâ¾Ê¤¹¤Ù¤¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡¢Ìõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡ª¡Ù¤È¡¢¼ò¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤¬´°Á´¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Î·è¤á¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÊª¸À¤¤¤ËX¾å¤Ç¤ÏÈóÆñ¤´¤¦¤´¤¦¤À¡£
¡Ôº£²ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥Û¥ó¥Þ¤ËÌµÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÇßÂôÉÙÈþÃË¤Ï²¿ÍÍ¤ä¤Í¤ó¡Õ
¡Ô¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¤¥Á¥¤¥Á¸À¤¦¤Ê¡Õ
¡Ôº£Æü¤Î¥ß¥ä¥Í²°¤ÇÂçÂçÂçÂçÂç·ù¤¤¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁáÄ«¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤¬Ï©¾å¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ°²è¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀÈà¤Î¼òÊÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÀ¾Jr.»þÂå¤Ë°ì½ï¤À¤Ã¤¿º£¹¾ÂçÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯8·îÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¥ê¥Á¥ã¤¢¤¤¤Ä¤è¤¦ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡Ù¡Ø¤¯¤Ã¤µ¤¤Æ÷¤¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÍè¤ë¤ó¤è¡Ù¤ÈË½Ïª¡£¿¼¼ò¤·¤Æ¤ÏÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¼òÊÊ¤¬°¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âº£²ó¤Î»ö·ï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊýÅª¤ËÃÇºá¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¾¯¤·»þ´ü¾°Áá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÇßÂô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸Æü¤Î¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Ô´´Éô¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¡ÈÌÌ²ñ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÀìÌç²È¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¡Ä¡Ä¡Ù¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÇßÂô¤µ¤ó¤Ï¡ØÀìÌç²È¤Ç¤¹¡Ù¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ÔÄ¹¤Î¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤òµêÃÆ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬ÄÌ¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡²ó»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡ÈÆ¨¤²¸ý¾å¡É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È·Ú¸ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¤Ø¤Î¼¸ÀÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡È·Ú¸ý¡É¤È¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÀµÇ°¾ì¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ëÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£