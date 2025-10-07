新シーズンも、新たなイケメン男子メンバーが続々登場！「かっこいい！」と女子だけでなくスタジオからも歓声が止まらず、さらにゼブンのラップやはるのアクロバットなど、スゴ技を繰り出すメンバーも続出した。

【映像】爆モテ高1男子の顔面

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。6日はチュンチョン編第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、大友花恋、かす。



今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県）

ゆうひ（岩間夕陽、高1／千葉県）

ゆうか（森口優花、高1／大阪府）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」からの継続）

さら（永瀬さら、高3／神奈川県、「マクタン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県）

はる（谷本晴、高3／神奈川県）

かける（鈴木駈、高2／神奈川県）

こうし（倉上昊志、高3／新潟県）

ゼブン（矢田ゼブン、高3／石川県）

ラップ披露、高身長イケメン、アクロバット… 個性豊かなイケメンが勢揃い

新シーズン・チュンチョン編が開始し、新たな男子メンバーが続々登場。スタジオや女子メンバーから「かっこいい！」「ビジュ見ました？」と歓声が上がる場面が相次いだ。

最初に登場したかけるは、青ネクタイにセンターパートの爽やかな姿で自己紹介すると、女子たちから「かっこいい！」と早速注目を浴びた。特技は、「ダンスやってて、スポーツ全般好きなんで、サッカー見ることとか」と回答。さらにアクセサリー集めが趣味で、「かわいいっすね」と女子メンバーに声をかける姿に、スタジオも「結構言ってくるねえ！」と大盛り上がり。

続いて現れたのはゼブン。シルバーのピアスを身に付け、小顔でスタイル抜群のゼブンは「趣味はラップで、特技も全部ラップです」と宣言し、全員がそろった場でオリジナルのラップを披露、「すごい！」と女子メンバーらを虜にした。

さらにりくとはスーツケースに大きなマスコットをつけ、茶髪をセンター分けにしている美形男子。「優しくて応援してくれる人が好き」と話し、その素朴な一面に女子メンバーから好印象を得た様子。そして男子4人目として、180cmを超えるという高身長イケメンのこうしが現れた。「趣味は音楽で、ヒップホップ聴くのがめっちゃ好き」だと言い、ほかには野球を9年間やっていたことや、裁縫が得意など、マルチな才能を感じさせる。

最後、小走りで集合場所へ駆け寄り、その後もノリノリで体を揺らすはるは、「もうウキウキだったんで。めっちゃ良くないですか景色！」と旅を楽しみにしてきたことがうかがえ、全員が揃った際には体操仕込みのアクロバットを披露し、「きれいすぎ！」「すごい！」と絶賛の嵐。ノリの良さと圧倒的な存在感で場を盛り上げた。

第一印象で女子から名前が多く挙がったのは、“はる”と“りくと”だった。

まず、はる一人の名前を挙げたのはあやなとゆうか。あやなは、はるについて「登場からルンルンしてて面白い人だなって思ってたら、特技が体操って言ってて、『え！？かっこいい』ってもっと気になりました」とそのギャップに目を輝かせる。ゆうかも、「盛り上げ上手で周り見て話せるところ」とはるに惹かれたことを明かした。

さわは、はるとりくと。「はるくんは来た時に『来てほしいって思ってた』って声かけてもらって、言われたかったからそういうの。憧れがあったから、嬉しいと思って」と言い、りくとについては「不思議と惹かれる」「なんか初めての感覚です。一目で惹かれるの初めてだったからお話ししてみたいです」と初対面ながら強く心を動かされた様子。

そして、ゆうひとあやかは、“かける”と“りくと”という2人の名前を挙げた。

ゆうひはりくとについて「同じ高校1年生ってのもあって話してみたいのと、顔がタイプ」と言い、かけるのことは「アクセサリーが好きって言ってて、私もアクセサリー好きなので話してみたい」と共通の趣味から興味をもったことを明かす。

あやかは、今回唯一の高2で同学年となる男子・かけるに「ダンスの趣味も合いそう」と親近感を持ち、りくとについては「顔がかっこいいから」と一目惚れ。

3人の女子から名前が挙がった高1の美形男子・りくとに、大友も「予告のりくとのビジュ見ました？」「笑ったときの目がかっこよかった」と大注目。井上も、「高1やろ？すごいな」とその人気ぶりに感心しきりだった。