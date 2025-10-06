¤ª¤¦¤Á¤ÇÌ£¤ï¤¦½©¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¢ö·ª¤Î¡ÚÍÎÉ÷¥ì¥·¥Ô¡Û10Áª¡ÁÇ»¸ü¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤â¡ª
Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¡Ä¡£½©¤ÎÌ£³Ð¡Ö·ª¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÍÎÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò10Áª¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ä½ÂÈé¼Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥°¥Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡£¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ëÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£½ÂÈé¼Ñ¤ä¥Ú¡¼¥¹¥È³èÍÑ¡ª ·ª¤Î¡ÖËÜ³Ê¡×ÍÎÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô3Áª
¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢ÌÌÅÝ¤Ê²¼½èÍý¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥·¿¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ê¡¢¹ï¤ó¤À½ÂÈé¼Ñ¤ò»¶¤é¤»¤Ð¡¢É÷Ì£¤È¿©´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆÃÊÌ´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤òìÔÂô¤Ë»È¤¦¡¢½©¤é¤·¤¤¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤È¡¢¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ê´Îà¤ò¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¤³¤È¡£º®¤¼¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¿¥ë¥È¤Ï¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÂçÎ³¤Î·ª¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«±É¤¨¤âÈ´·²¡£´ÅÏª¼Ñ¤Ç¤â½ÂÈé¼Ñ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¤ª¤¦¤Á¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡ª ·ª¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¥ì¥·¥Ô7Áª
¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤È·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤òº®¤¼¹þ¤à¡¢½©¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡£ÁÇËÑ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È·ª¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À®·Á¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤È¥×¥í¥»¥¹¥Á¡¼¥º¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î³èÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¡£
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥¤¤¬°Õ³°¤È¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ú¡¼¥¹¥È¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¾åÉÊ¤«¤ÄÉ÷Ì£Ë¤«¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤È°·¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÁá¤¯Êñ¤ó¤Ç¾Æ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤À¡¢¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡£¶¯ÎÏÊ´¤ÇÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä«¿©¤ä·Ú¿©¤Ë¤â¡ý¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë·ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ä¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤òÞ»¤ì¤Æ¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤É¤¦¤¾¡£
ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò4Ëç»È¤Ã¤¿¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¬¥È¡¼¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Ë·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò¥×¥é¥¹¡£·ª¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½ÂÈé¼Ñ¤Ï´Ý¤´¤ÈÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢ÁÆ¤¯¹ï¤ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ä´Íý»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î5Ê¬¡ª µÞ¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¤ª¼ê·Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Èº®¤¼¤ÆÎä¤ä¤¹¤À¤±¡£¤Û¤ÉÎÉ¤¯»Ä¤ë·ª¤ÎÎ³´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ë¥é¤¬¹á¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤Ë¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤ÎÄì¤Ë·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë½ÂÈé¼Ñ¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£·ª¤ÎÍÎÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç½©¤Î¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤ò¡ª
·ª¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ä´ÅÏª¼Ñ¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼ê·Ú¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èé¤à¤¤ä¥¢¥¯È´¤¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ä¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
(¤È¤â¤ß)
¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ä½ÂÈé¼Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥°¥Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡£¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ëÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£½ÂÈé¼Ñ¤ä¥Ú¡¼¥¹¥È³èÍÑ¡ª ·ª¤Î¡ÖËÜ³Ê¡×ÍÎÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô3Áª
¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ª ¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥·¿´ÊÃ±¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢ÌÌÅÝ¤Ê²¼½èÍý¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥·¿¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ê¡¢¹ï¤ó¤À½ÂÈé¼Ñ¤ò»¶¤é¤»¤Ð¡¢É÷Ì£¤È¿©´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆÃÊÌ´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ª¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥·¿´ÊÃ±¥â¥ó¥Ö¥é¥ó by ²ÏÅÄËã»Ò¤µ¤ó
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê30cm¡ß30cm¤ÎÅ·ÈÄ 1ËçÊ¬¡Ë
<¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ>
Íñ²« 5¸ÄÊ¬
ÍñÇò 4¸ÄÊ¬
º½Åü 90g
ÇöÎÏÊ´ 40g
¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼ 5g
¥Ð¥¿¡¼ 40g
<¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à>
¥Þ¥í¥ó¤Ú¡¼¥¹¥È(²ÃÅü) 180g
µíÆý 50g
¥é¥à¼ò 20g
À¸¥¯¥ê¡¼¥à 120g
¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ Å¬ÎÌ
<¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó>
·ª(½ÂÈé¼Ñ¡¡¥í¡¼¥ëÍÑ) 80g
·ª(½ÂÈé¼Ñ¡¡¾þ¤êÍÑ) 4Î³
Ê´Åü Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢ÇöÎÏÊ´¤È¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÏÅòÀù¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
4¡¢·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ(¥í¡¼¥ëÍÑ)¤ÏÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¡ã¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¡ä¤òºî¤ë¡£Íñ²«¤Ëº½Åü¤Î1/3ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Çò¤¯¤â¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ¤ë¡£
2¡¢ÍñÇò¤ò·Ú¤¯¤Û¤°¤·¡¢»Ä¤ê¤Îº½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¢¤¬Çò¤¯ºÙ¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤È¶Ú¤¬Æþ¤ë¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ¤Æ¥á¥ì¥ó¥²¤òºî¤ë¡£
3¡¢2¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤Î°ìÉô¤ò1¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢»Ä¤ê¤â²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
4¡¢¿¶¤ë¤Ã¤¿Ê´Îà¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥êº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤â²Ã¤¨¤Æ¶Ñ°ì¤Ëº®¤¼¤ë¡£
5¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥ÈÅù¤òÉß¤¤¤¿Å·ÈÄ¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¡¢¥«¡¼¥É¤ÇÉ½ÌÌ¤òÊ¿¤é¤Ë¤¹¤ë¡£200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÌó12Ê¬¾Æ¤¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÌÖ¤Ë¤Î¤»¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£
6¡¢¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤òºî¤ë¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÉ¹¿å¤Ë¤¢¤Æ¤Ê¤¬¤é8Ê¬Î©¤Æ¤Ë¤¹¤ë¡£
7¡¢ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤°¤·¡¢µíÆý¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý¤êº®¤¼¤Æ½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¡£
8¡¢¥é¥à¼ò¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤ÆÉ÷Ì£¤ò¤Ä¤±¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î1/3ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¡¢º®¤¶¤Ã¤¿¤é»Ä¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¥´¥à¥Ù¥é¤Çº®¤¼¤ë¡£
9¡¢8¤Î¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤Î2/3ÎÌ¤ò¡ã¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¡ä¤Ë¤Î¤Ð¤·¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò»¶¤é¤·¤Æ´¬¤¯¡£
10¡¢»Ä¤ê¤Î¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤ò¾þ¤ê¤·¤Ü¤ê¤·¡¢¾þ¤êÍÑ¤Î·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò¤Î¤»¤ÆÊ´Åü¤ò¿¶¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¾®·¿¤ÎÅÅµ¤¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¥ì¥·¥Ô¤è¤ê10¡Á20¡î¹â¤¤ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¡ª ·ª¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥
¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤òìÔÂô¤Ë»È¤¦¡¢½©¤é¤·¤¤¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤È¡¢¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ê´Îà¤ò¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¤³¤È¡£º®¤¼¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¡ª·ª¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊºàÎÁ19x7x6cm¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿ 1ÂæÊ¬¡Ë
<À¸ÃÏ>
ÇöÎÏÊ´ 100g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ 2g
¥Ð¥¿¡¼ 100g
¾åÇòÅü 100g
Íñ 1¸Ä
¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥» 10Î³
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢ÇöÎÏÊ´¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌÖ¤òÄÌ¤¹¡£¾åÇòÅü¤âÌÖ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬ÎÌ³°¤Î¥Ð¥¿¡¼¤òÇö¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
4¡¢Íñ¤Ï³ä¤Ã¤ÆÍÏ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
5¡¢¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤Ï1¡Á1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢Ê¬ÎÌ¤ÎÊ´Îà¤«¤é¾¯ÎÌ¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
6¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê²¹ÅÙº¹¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯Îý¤ê¡¢¾åÇòÅü¤ò2¡Á3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¹¹¤ËÎý¤ê¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2¡¢ÍÏ¤Íñ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢2¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¿¶¤ë¤Ã¤¿Ê´Îà¤òÆþ¤ì¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥êº®¤¼¡¢¹¹¤Ë¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Á´ÂÎ¤Ëº®¤¶¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤ËÆþ¤ì¤Æ¿¿¤óÃæ¤ò¾¯¤·¤Ø¤³¤Þ¤»¡¢180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç35¡Á40Ê¬¾Æ¤¯¡£É½ÌÌ¤¬¾Ç¤²¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò³Ý¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
4¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é·¿¤«¤é½Ð¤·¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¥Þ¥í¥ó¥¿¥ë¥È
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¿¥ë¥È¤Ï¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÂçÎ³¤Î·ª¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«±É¤¨¤âÈ´·²¡£´ÅÏª¼Ñ¤Ç¤â½ÂÈé¼Ñ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Þ¥í¥ó¥¿¥ë¥È
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê15cm¥»¥ë¥¯¥ë 1ÂæÊ¬¡Ë
<¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ>
ÇöÎÏÊ´ 200g
Ìµ±öÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼ 103g
±ö 1g
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü 5g
Íñ²« 17g
Îä¿å 33g
<¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à>
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼ 25g
Ê´Åü 25g
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë 25g
Á´Íñ 25g
<¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à>
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à 100g
¥Þ¥í¥ó¥Ô¥å¡¼¥ì(ÌµÅü) 100g
Ê´Åü 20g
¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼ Âç¤µ¤¸ 1
·ª(¹ñ»º´ÅÏª¼Ñ) Ìó 10Î³
¥«¥·¥¹¥¸¥ã¥à 50g
Ê´Åü Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò175¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
2¡¢Ìµ±öÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤Ï1cm³Ñ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢»È¤¦¤Þ¤ÇÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡¢ÇöÎÏÊ´¡¢±ö¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ3²ó¿¶¤ë¤¤¡¢»È¤¦¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£
4¡¢Íñ²«¤È¿å¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£
5¡¢¡ã¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤ÎÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¢Á´Íñ¤Ï¾ï²¹¤Ë¤â¤É¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
6¡¢¡ã¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤ÎÊ´Åü¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¡ã¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡ä¤òºî¤ë¡£Ê´Îà¤ÈÌµ±öÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬ÊÆÎ³¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍñ²«¤È¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ºÆ¤Ó¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ºÇÄã1»þ´Ö¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇµÙ¤á¤ë¡£
2¡¢¡ã¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤òºî¤ë¡£Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£Ê´Åü¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢Á´Íñ¤ò3¡Á4²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¤ë¡£
3¡¢¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤òºî¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥í¥ó¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢Ê´Åü¤òÆþ¤ì¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£(2)¤ò3¡Á4²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤â²Ã¤¨¤ë¡£»È¤¦¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ÇµÙ¤á¤ë
4¡¢¡ã¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡ä¤òÌÍËÀ¤Ç¸ü¤µ2mm¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢¥»¥ë¥¯¥ë¤ËÉß¤¤¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ç20¡Á30Ê¬µÙ¤Þ¤»¤ë¡£175¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤«¤é¾Æ¤¤¹¤ë¡£
5¡¢¥¿¥ë¥È¤¬Îä¤á¤¿¤é¡¢¥«¥·¥¹¥¸¥ã¥à¤òÉß¤¯¡£¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤òµÍ¤á¡¢·ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë175¡î¤Ç20Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¡¢¥»¥ë¥¯¥ë¤ò³°¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤Ë´ÅÏª¼Ñ¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤Ì¤ê¡¢¤â¤¦20Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£Îä¤á¤¿¤éÊ´Åü¤ò¿¶¤ë¡£¡ö·ª¤Ï½ÂÈé¼Ñ¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¤¦¤Á¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡ª ·ª¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¥ì¥·¥Ô7Áª
¥Þ¥í¥ó¥¯¥Ã¥¡¼
¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤È·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤òº®¤¼¹þ¤à¡¢½©¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡£ÁÇËÑ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È·ª¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À®·Á¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥
¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤È¥×¥í¥»¥¹¥Á¡¼¥º¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î³èÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥¤
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥¤¤¬°Õ³°¤È¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ú¡¼¥¹¥È¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¾åÉÊ¤«¤ÄÉ÷Ì£Ë¤«¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤È°·¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÁá¤¯Êñ¤ó¤Ç¾Æ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó¤Î¾Æ¤²Û»Ò
¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤À¡¢¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡£¶¯ÎÏÊ´¤ÇÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä«¿©¤ä·Ú¿©¤Ë¤â¡ý¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë·ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ä¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤òÞ»¤ì¤Æ¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¥Þ¥í¥ó¡¦¥¬¥È¡¼¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é
ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò4Ëç»È¤Ã¤¿¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¬¥È¡¼¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Ë·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò¥×¥é¥¹¡£·ª¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½ÂÈé¼Ñ¤Ï´Ý¤´¤ÈÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢ÁÆ¤¯¹ï¤ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Þ¥í¥ó¥¢¥¤¥¹
Ä´Íý»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î5Ê¬¡ª µÞ¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¤ª¼ê·Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Èº®¤¼¤ÆÎä¤ä¤¹¤À¤±¡£¤Û¤ÉÎÉ¤¯»Ä¤ë·ª¤ÎÎ³´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó¥Ö¥ê¥å¥ì
¥Ð¥Ë¥é¤¬¹á¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤Ë¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤ÎÄì¤Ë·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë½ÂÈé¼Ñ¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£·ª¤ÎÍÎÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç½©¤Î¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤ò¡ª
·ª¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ä´ÅÏª¼Ñ¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼ê·Ú¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èé¤à¤¤ä¥¢¥¯È´¤¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ä¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
(¤È¤â¤ß)