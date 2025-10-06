Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥Ã¥­¡¼¡Ä¡£½©¤ÎÌ£³Ð¡Ö·ª¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÍÎÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò10Áª¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£


¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ä½ÂÈé¼Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥°¥Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡£¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ëÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢½©¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¢£½ÂÈé¼Ñ¤ä¥Ú¡¼¥¹¥È³èÍÑ¡ª ·ª¤Î¡ÖËÜ³Ê¡×ÍÎÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô3Áª

¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ª ¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥­·¿´ÊÃ±¥â¥ó¥Ö¥é¥ó


¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢ÌÌÅÝ¤Ê²¼½èÍý¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥­·¿¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ê¡¢¹ï¤ó¤À½ÂÈé¼Ñ¤ò»¶¤é¤»¤Ð¡¢É÷Ì£¤È¿©´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆÃÊÌ´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤è¡£

¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ª¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥­·¿´ÊÃ±¥â¥ó¥Ö¥é¥ó by ²ÏÅÄËã»Ò¤µ¤ó


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê30cm¡ß30cm¤ÎÅ·ÈÄ 1ËçÊ¬¡Ë

<¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ>
  Íñ²« 5¸ÄÊ¬
  ÍñÇò 4¸ÄÊ¬
  º½Åü 90g
  ÇöÎÏÊ´ 40g
  ¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼ 5g
  ¥Ð¥¿¡¼ 40g
<¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à>
  ¥Þ¥í¥ó¤Ú¡¼¥¹¥È(²ÃÅü) 180g
  µíÆý 50g
  ¥é¥à¼ò 20g
  À¸¥¯¥ê¡¼¥à 120g
  ¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ Å¬ÎÌ
<¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó>
  ·ª(½ÂÈé¼Ñ¡¡¥í¡¼¥ëÍÑ) 80g
  ·ª(½ÂÈé¼Ñ¡¡¾þ¤êÍÑ) 4Î³
  Ê´Åü Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢ÇöÎÏÊ´¤È¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£



2¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÏÅòÀù¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

3¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

4¡¢·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ(¥í¡¼¥ëÍÑ)¤ÏÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢¡ã¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¡ä¤òºî¤ë¡£Íñ²«¤Ëº½Åü¤Î1/3ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Çò¤¯¤â¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ¤ë¡£



2¡¢ÍñÇò¤ò·Ú¤¯¤Û¤°¤·¡¢»Ä¤ê¤Îº½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¢¤¬Çò¤¯ºÙ¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¯¤Ã¤­¤ê¤È¶Ú¤¬Æþ¤ë¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ¤Æ¥á¥ì¥ó¥²¤òºî¤ë¡£



3¡¢2¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤Î°ìÉô¤ò1¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢»Ä¤ê¤â²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£



4¡¢¿¶¤ë¤Ã¤¿Ê´Îà¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥êº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤â²Ã¤¨¤Æ¶Ñ°ì¤Ëº®¤¼¤ë¡£



5¡¢¥¯¥Ã¥­¥ó¥°¥·¡¼¥ÈÅù¤òÉß¤¤¤¿Å·ÈÄ¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¡¢¥«¡¼¥É¤ÇÉ½ÌÌ¤òÊ¿¤é¤Ë¤¹¤ë¡£200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÌó12Ê¬¾Æ¤­¡¢¾Æ¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÌÖ¤Ë¤Î¤»¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£



6¡¢¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤òºî¤ë¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÉ¹¿å¤Ë¤¢¤Æ¤Ê¤¬¤é8Ê¬Î©¤Æ¤Ë¤¹¤ë¡£



7¡¢ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤°¤·¡¢µíÆý¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý¤êº®¤¼¤Æ½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¡£



8¡¢¥é¥à¼ò¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤ÆÉ÷Ì£¤ò¤Ä¤±¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î1/3ÎÌ¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¡¢º®¤¶¤Ã¤¿¤é»Ä¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¥´¥à¥Ù¥é¤Çº®¤¼¤ë¡£



9¡¢8¤Î¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤Î2/3ÎÌ¤ò¡ã¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¡ä¤Ë¤Î¤Ð¤·¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò»¶¤é¤·¤Æ´¬¤¯¡£



10¡¢»Ä¤ê¤Î¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤ò¾þ¤ê¤·¤Ü¤ê¤·¡¢¾þ¤êÍÑ¤Î·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò¤Î¤»¤ÆÊ´Åü¤ò¿¶¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡£



¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û

¤³¤³¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤­»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¾®·¿¤ÎÅÅµ¤¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¥ì¥·¥Ô¤è¤ê10¡Á20¡î¹â¤¤ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£



¤·¤Ã¤È¤ê¡ª ·ª¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥­


¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤òìÔÂô¤Ë»È¤¦¡¢½©¤é¤·¤¤¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥­¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤È¡¢¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ê´Îà¤ò¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¤³¤È¡£º®¤¼¤¹¤®¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¤·¤Ã¤È¤ê¡ª·ª¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥­


¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊºàÎÁ19x7x6cm¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿ 1ÂæÊ¬¡Ë

<À¸ÃÏ>
  ÇöÎÏÊ´ 100g
  ¥Ù¡¼¥­¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ 2g
  ¥Ð¥¿¡¼ 100g
  ¾åÇòÅü 100g
  Íñ 1¸Ä
¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥» 10Î³

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢ÇöÎÏÊ´¡¢¥Ù¡¼¥­¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌÖ¤òÄÌ¤¹¡£¾åÇòÅü¤âÌÖ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

2¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

3¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬ÎÌ³°¤Î¥Ð¥¿¡¼¤òÇö¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£

4¡¢Íñ¤Ï³ä¤Ã¤ÆÍÏ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£

5¡¢¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤Ï1¡Á1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢Ê¬ÎÌ¤ÎÊ´Îà¤«¤é¾¯ÎÌ¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

6¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£

¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê²¹ÅÙº¹¤ä¾Æ¤­»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯Îý¤ê¡¢¾åÇòÅü¤ò2¡Á3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¹¹¤ËÎý¤ê¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£



2¡¢ÍÏ¤­Íñ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£



3¡¢2¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¿¶¤ë¤Ã¤¿Ê´Îà¤òÆþ¤ì¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥êº®¤¼¡¢¹¹¤Ë¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Á´ÂÎ¤Ëº®¤¶¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤ËÆþ¤ì¤Æ¿¿¤óÃæ¤ò¾¯¤·¤Ø¤³¤Þ¤»¡¢180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç35¡Á40Ê¬¾Æ¤¯¡£É½ÌÌ¤¬¾Ç¤²¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò³Ý¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£



4¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é·¿¤«¤é½Ð¤·¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÂç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£





¥Þ¥í¥ó¥¿¥ë¥È


¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¿¥ë¥È¤Ï¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÂçÎ³¤Î·ª¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«±É¤¨¤âÈ´·²¡£´ÅÏª¼Ñ¤Ç¤â½ÂÈé¼Ñ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥Þ¥í¥ó¥¿¥ë¥È


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê15cm¥»¥ë¥¯¥ë 1ÂæÊ¬¡Ë

<¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ>
  ÇöÎÏÊ´ 200g
  Ìµ±öÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼ 103g
  ±ö 1g
  ¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü 5g
  Íñ²« 17g
  Îä¿å 33g
<¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à>
  Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼ 25g
  Ê´Åü 25g
  ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë 25g
  Á´Íñ 25g
<¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à>
  ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à 100g
  ¥Þ¥í¥ó¥Ô¥å¡¼¥ì(ÌµÅü) 100g
  Ê´Åü 20g
  ¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼ Âç¤µ¤¸ 1
·ª(¹ñ»º´ÅÏª¼Ñ) Ìó 10Î³
¥«¥·¥¹¥¸¥ã¥à 50g
Ê´Åü Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò175¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£

2¡¢Ìµ±öÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤Ï1cm³Ñ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢»È¤¦¤Þ¤ÇÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

3¡¢ÇöÎÏÊ´¡¢±ö¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ3²ó¿¶¤ë¤¤¡¢»È¤¦¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£

4¡¢Íñ²«¤È¿å¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£

5¡¢¡ã¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤ÎÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¢Á´Íñ¤Ï¾ï²¹¤Ë¤â¤É¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

6¡¢¡ã¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤ÎÊ´Åü¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢¡ã¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡ä¤òºî¤ë¡£Ê´Îà¤ÈÌµ±öÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ò¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬ÊÆÎ³¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍñ²«¤È¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ºÆ¤Ó¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ºÇÄã1»þ´Ö¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇµÙ¤á¤ë¡£



2¡¢¡ã¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤òºî¤ë¡£Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£Ê´Åü¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢Á´Íñ¤ò3¡Á4²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¤ë¡£



3¡¢¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤òºî¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥í¥ó¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢Ê´Åü¤òÆþ¤ì¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£(2)¤ò3¡Á4²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤â²Ã¤¨¤ë¡£»È¤¦¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ÇµÙ¤á¤ë



4¡¢¡ã¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¡ä¤òÌÍËÀ¤Ç¸ü¤µ2mm¤Þ¤Ç¿­¤Ð¤·¡¢¥»¥ë¥¯¥ë¤ËÉß¤¤¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ç20¡Á30Ê¬µÙ¤Þ¤»¤ë¡£175¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤«¤é¾Æ¤­¤¹¤ë¡£



5¡¢¥¿¥ë¥È¤¬Îä¤á¤¿¤é¡¢¥«¥·¥¹¥¸¥ã¥à¤òÉß¤¯¡£¡ã¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ä¤òµÍ¤á¡¢·ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë175¡î¤Ç20Ê¬¤Û¤É¾Æ¤­¡¢¥»¥ë¥¯¥ë¤ò³°¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤Ë´ÅÏª¼Ñ¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤Ì¤ê¡¢¤â¤¦20Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£Îä¤á¤¿¤éÊ´Åü¤ò¿¶¤ë¡£¡ö·ª¤Ï½ÂÈé¼Ñ¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£





¢£¤ª¤¦¤Á¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡ª ·ª¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¥ì¥·¥Ô7Áª

¥Þ¥í¥ó¥¯¥Ã¥­¡¼



¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤È·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤òº®¤¼¹þ¤à¡¢½©¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¯¥Ã¥­¡¼¡£ÁÇËÑ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È·ª¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹­¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À®·Á¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¥Þ¥í¥ó¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥­



¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥­¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤È¥×¥í¥»¥¹¥Á¡¼¥º¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤­¤Î³èÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¡£

¥µ¥¯¥µ¥¯¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥¤



ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥í¥ó¥Ñ¥¤¤¬°Õ³°¤È¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ú¡¼¥¹¥È¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¾åÉÊ¤«¤ÄÉ÷Ì£Ë­¤«¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÈÁêÀ­È´·²¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤È°·¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÁá¤¯Êñ¤ó¤Ç¾Æ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¥Þ¥í¥ó¤Î¾Æ¤­²Û»Ò



¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤À¡¢¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Î¾Æ¤­²Û»Ò¡£¶¯ÎÏÊ´¤ÇÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä«¿©¤ä·Ú¿©¤Ë¤â¡ý¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë·ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ä¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤òÞ»¤ì¤Æ¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤É¤¦¤¾¡£

¥Þ¥í¥ó¡¦¥¬¥È¡¼¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é



ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò4Ëç»È¤Ã¤¿¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¬¥È¡¼¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Ë·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò¥×¥é¥¹¡£·ª¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½ÂÈé¼Ñ¤Ï´Ý¤´¤ÈÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢ÁÆ¤¯¹ï¤ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥Þ¥í¥ó¥¢¥¤¥¹



Ä´Íý»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î5Ê¬¡ª µÞ¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¤ª¼ê·Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Èº®¤¼¤ÆÎä¤ä¤¹¤À¤±¡£¤Û¤ÉÎÉ¤¯»Ä¤ë·ª¤ÎÎ³´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¥Þ¥í¥ó¥Ö¥ê¥å¥ì



¥Ð¥Ë¥é¤¬¹á¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤Ë¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤ÎÄì¤Ë·ª¤Î½ÂÈé¼Ñ¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë½ÂÈé¼Ñ¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤­¤º¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

¢£·ª¤ÎÍÎÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç½©¤Î¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤ò¡ª
·ª¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ä´ÅÏª¼Ñ¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼ê·Ú¤Ë´®Ç½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Èé¤à¤­¤ä¥¢¥¯È´¤­¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ä¡¢Ë»¤·¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
(¤È¤â¤ß)