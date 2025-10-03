¡ÚÅìµþ½é¿Ê½Ð¡ÛËÌ³¤Æ»¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬Ä©¤à¡ª¿·¤¿¤ÊËÌ³¤Æ»¤ß¤ä¤²¡ÖËÌ³¤Æ»À¸¤É¤é¤¤ã¤é¡×´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¡ØµÈ¾Í»û¥Þ¥ë¥¤¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤ò ËÌ³¤Æ»À¸¤É¤é¤¤ã¤é¡Ù¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ
¡Ø¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤ò ËÌ³¤Æ»À¸¤É¤é¤¤ã¤é¡Ù¤Ï¡¢¡ØËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤È¡¢ËÌ³¤Æ»Æ¶Ìì¸ÐÄ®¤ÎÏ·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡Ø²¬ÅÄ²°¡Ù¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¡£ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ»»ºÉÊ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¤¤é¤á¤¯¥¹¥È¥¢¡Ù¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤Ò¤È¤¯¤ÁËÌ³¤Æ»¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÇÎß·×Ìó6,000¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡ª
TV¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤ò ËÌ³¤Æ»À¸¤É¤é¤¤ã¤é¡Ù¤¬¡¢Åìµþ½é¿Ê½Ð¡ª¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î5¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã±ÉÊ¡¦3¸ÄÆþ¤ê¥»¥Ã¥È¡¦5¸ÄÆþ¤ê¥»¥Ã¥È¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤Æ¡Ø¤¤¤Á¤´¡Ù¡Ø¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ù¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤ò ËÌ³¤Æ»À¸¤É¤é¤¤ã¤é
²Á³Ê¡§1¸ÄÆþ¤ê 400±ß¡¢3¸ÄÆþ¤ê 1,200±ß¡¢5¸ÄÆþ¤ê 2,100±ß¡¢10¸ÄÆþ¤ê 3,500±ß
¥Õ¥ìー¥Ðー¡§ËÌ³¤Æ»¤·¤¢¤ï¤»¥¥ã¥é¥á¥ë¡¿ìÔÂô¥³ー¥Òー¡¿»êÊ¡¤ÎËõÃã¡¿¤¯¤Ä¤í¤®¹ÈÃã¡¿ËÌ³¤Æ»Ë§½æ¥á¥í¥óÉ÷Ì£¡¿¤¤¤Á¤´¡¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¡ØËÌ³¤Æ»À¸¤É¤é¤¤ã¤é¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¤¤é¤á¤¯¥¹¥È¥¢¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥Òー¤äÆ»»ºÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤«¤¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£¡È¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡É¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª¾ÜºÙ¾ðÊó
¤¤é¤á¤¯¥¹¥È¥¢ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®1ÃúÌÜ7-1 µÈ¾Í»û¥Þ¥ë¥¤ 1³¬ ¥«¥ì¥ó¥À¥ê¥¦¥àF02
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～19:00¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ±¿±Ä¤ÎÆ»»ºÉÊ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¤¤é¤á¤¯¥¹¥È¥¢¡Ù¤¬µÈ¾Í»û¥Þ¥ë¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç´°ÇäÂ³½Ð¡õ¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜÂ¿¿ô¤Î¡ØËÌ³¤Æ»À¸¤É¤é¤¤ã¤é¡Ù¤¬¡¢1¸Ä¡¦3¸Ä¥»¥Ã¥È¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍ§Ã£¤ËÇÛ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ý
ËÌ³¤Æ»¤ÎÁÇºà¡¦µ»½Ñ¡¦ÁÛ¤¤¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤·¤¢¤ï¤»¡É¤Ê¿·ÄêÈÖ¤ß¤ä¤²¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
