猫ちゃんの特徴的すぎるチャームポイントがあまりにも愛おしいと話題になり、多くの方の心を鷲掴みにしています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で21万回以上も再生され、「可愛すぎるってば」「凄いパヤパヤだね～」といった声が集まっています。

【動画：猫の『耳毛』を見てみると……】

猫ちゃんのお耳に、可愛いお花が咲いた

TikTokアカウント「Pomme(ぽむ)」に登場したのは、ミヌエットの「ぽむ」ちゃん。「ぷるる」という可愛い鳴き声が特徴的な女の子です。

そんなぽむちゃんのもう一つのチャームポイントが、ふわっふわな耳周りの毛。ただ、飼い主さんが撮影したこの日は、いつにも増して耳毛がふわふわで、たんぽぽの綿毛のようになっていたといいます。

キュルキュルなお目目とふわふわな耳毛がマッチしていて、可愛さが何倍・何十倍にもなっていたというぽむちゃん。飼い主さんもぽむちゃんの姿を見て、癒やされたことでしょう。

お耳のパヤパヤ開花

アカウント内の別の投稿でも、耳毛が特徴的なぽむちゃんの姿を確認できます。その中でも印象的なのが、台風の影響でさらに耳毛がパヤパヤになったぽむちゃんの様子です。

この日は、台風のせいでぽむちゃんの耳毛はさらに爆発していたのだとか。毛並みを整えるために、ぽむちゃんは必死に毛づくろいをしていたそうですが、全く元通りになる様子はなかったそうです。「直らないにゃ…！」と怒っているように見える表情も可愛らしくてたまりません。

他の投稿では、扇風機の風で涼んでいるぽむちゃんの様子も。風になびかれる耳毛は、本当にたんぽぽの綿毛のようで、すぐにでも飛んでいきそうに見えます。その様子を撮られているぽむちゃんは、何とも言えない表情をしていて可愛らしいです。

記事冒頭でご紹介した投稿は、TikTokにて1.5万件を超える高評価を集めており、大きな反響を呼びました。お耳の毛が開花したぽむちゃんの可愛さに、心を鷲掴みにされた方も多いようです。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「お花の妖精さんみたい パヤパヤ可愛いです！」「遠くから見ると耳がパヤパヤだけに見えてより可愛いですね」「今日も耳毛が素晴らしい」「えぇ…こんなの可愛すぎるっ」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「Pomme(ぽむ)」では、ぽむちゃんの甘えん坊な姿や飼い主さんにブチ切れている姿など、さまざまな様子が投稿されています。

ぽむちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「Pomme(ぽむ)」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。