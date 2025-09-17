¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Ò¤å¤¦¤¬¡ÖÆ±°ì¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡×ÁýÎÌ´ü¡õ¸ºÎÌ´ü¤Î¼Ì¿¿¤ËÁûÁ³¡¡¡Ö¥¨¥°¤¤¿Ê²½¡×¡Ö´Á¤¹¤®¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô411ËüÄ¶¤Î¿Íµ¤YouTuber¡Ö¥³¥à¥É¥Ã¥È¡×¤Î¤Ò¤å¤¦¤¬¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î12Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£ÁýÎÌ´ü¤È¸ºÎÌ´ü¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¡õ¥¢¥Õ¥¿¡¼²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÁýÎÌ´ü¤È¸ºÎÌ´ü¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¤Ò¤å¤¦¤¬¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁýÎÌ´ü¤È¸ºÎÌ´ü¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÁýÎÌ´ü¤ÏÂÀ¤¤ÏÓ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¡¢¸ºÎÌ´ü¤Ï¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤À¤±¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤È³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤äÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¶»¶Ú¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁýÎÌ´ü¤ËÈæ¤Ù¡¢´é¤ÎÎØ³Ô¤â¤«¤Ê¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤Ò¤å¤¦¤¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ±°ì¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤³¤¤¤Ä¤Ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸ºÎÌ´ü¤ÏºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢ÁýÎÌ´ü¤Ï¤Ê¤ó¤«²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤¤¤¤¶ÚÆù¤À¤·´Á¤¹¤®¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö³ÐÀÃ¤Ò¤å¤¦¤¬ ¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£