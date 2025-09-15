この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【子どもを潰す親vs伸ばす親】しつけと甘やかしの境界線」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが「しつけ」と「甘やかし」の違いについて分かりやすく解説した。動画冒頭で道山さんは、「しつけと甘やかし、すごく子育てではよく使う言葉なんですが、細かい意味とかは結構理解されていない方が多い」と指摘。日々寄せられる相談から「しつけと甘やかしを混同したままでは、結果的に子育てがうまくいかなくなる」と警鐘を鳴らした。

まず、道山さんは「しつけとは子供の成長や社会で困らないように行う子育てで、これは親としてやらなければならないこと」と説明。例えば「靴は揃えて脱ごうね」と伝えるのは「社会で必要なマナーを教えている行為だ」としている。一方、「甘やかし」とは「子供から好かれようと思って、ダメなこともダメと言わない子育て」と定義し、「子供に嫌われたくなくて、夜中までのゲームも注意できずに許してしまうのは甘やかし」と述べた。

道山さんは「しつけと甘やかしは真逆だと考えてほしい」と強調。しかし単純に「しつけ」を増やせば良いわけではないとも続け、「しつけはしすぎにも注意」とアドバイスしている。なぜなら「しつけは、子供がやらなくていいと思っていることが多く、伝え方を間違えると反発や過干渉につながる」からだ。そのため「優先順位を決めて、大事なことから伝えていくのがしつけのポイント」と呼びかけた。

また、甘えの線引きにも言及。「子供の年齢的に正常な要求、例えば『ご飯作ってほしい』『話を聞いてほしい』などはどんどん聞いてあげてほしい」と促しつつ、「年齢相応でない要求、例えば『夜中までゲームをしたい』『10万円の服を買ってほしい』といったことはきちんと断るべき」と解説。「親が判断して、聞くべき甘えとダメな甘えを区別することが大事」と語った。

動画の締めくくりで道山さんは、「今後の子育てに今日の内容をぜひ役立ててほしい」と呼びかけ、子育てに悩む保護者に向け「僕のオフィシャルサイトでは無料相談も受け付けているので、どしどし送ってほしい」と優しくアドバイスした。

YouTubeの動画内容

02:02

しつけの本質は『社会で困らないため』
04:25

しつけのやりすぎは過干渉！本当に大事なことの見極め方
05:56

『聞くべき甘え』と『ダメな甘え』の見分け方

