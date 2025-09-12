¡ÔÂçÃ«æÆÊ¿¡¢·ëº§2Ç¯ÌÜ¤Î»îÎý¡Õ¿®Íê¤¹¤ëÂåÍý¿Í¤¬ÄóÁÊ¤µ¤ì¶¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¡°é»ù¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÉ×¿Í²ñ¤âÉÔ»²²Ã¤Ç¸ÉÆÈ´¶
¡¡9·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31ºÍ¡Ë¤Ï¡¢¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÁá¤Ë¼«Âð¤¬¤¢¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ô¤¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î6Ï¢Àï¤ò½ª¤¨¤ÆÌó1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Îµ¢Âð¡£Æü¡¹À®Ä¹¤¹¤ëÍÄ¤¤Ì¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Ï¤ä¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ï¥¤¤ÇÃå¹©¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â¾¡¢¥Ï¥ï¥¤ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂåÍý¿Í¤Ø¤ÎÁÊ¾õ¤Ê¤É¤â
¡ÖºÇ¶á¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë»Ä¤·¤¿ºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤â¡¢¥Ï¥ï¥¤Åç¤Î¹âµéÊÌÁñÃÏ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¹¹ðÅã¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÂåÍý¿Í¤Î¥Í¥º¡¦¥Ð¥ì¥í»á¡Ê62ºÍ¡Ë¤¬³«È¯¶È¼Ô¤é¤«¤éÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¥í»á¤Ï8Ç¯Á°¤ËÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿¤È¤¤«¤éÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢·ëº§¸å¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÉÑÈË¤ËÂÓÆ±¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«Êë¤é¤·¤¬2Ç¯¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥í»á¤Ï¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î°Æ·ï¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥í»á¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤ËÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤âÂçÃ«Áª¼ê¤È¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¡¢¡É¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ïº¾µ½»Õ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÊó¤¸¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«É×ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥ì¥í»á¤Ï¼áÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÈà¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤òÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¿å¤òº¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¤¬½¸¤¦¡ÉÉ×¿Í²ñ¡É¤Ø¤Î»²²Ã¤âí´í°¤¹¤ë¾õÂÖ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¤È¤ÎÀ¸³è¤âÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¸¸å5¤«·î¤ÏÎ¥Æý¿©¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢°é»ù¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï·î¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ò±óÀ¬Àè¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤Ë¤Ò¤È¤ê¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£É×¿Í²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢¡É¥Þ¥ÞÍ§¡É¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¸ÉÆÈ´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£·ëº§2Ç¯ÌÜ¤Î»îÎý¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï±óÀ¬Àè¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Ìá¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥í¥¹ÂÚºß»þ¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤ê²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¼«Âð¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë²ÈÂ²¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢²°³°¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼Áª¼ê¡Ê28ºÍ¡Ë¤¬8·î²¼½Ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡É¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ÌóÂ«¤·¤¿¿©»ö¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ÎÍ½ÄêÊÑ¹¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¶¥¤Ã¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤»îÎý¤¬É×ÉØ¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
