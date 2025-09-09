Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¼é¸î¿À¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ¡Ä¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
ABEMA¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼2 ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬8Æü¡¢¡ÖABEMA¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤ÏÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç12»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¡£¤µ¤é¤ËÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¤Î¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤âºÇ¸å¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏDH¡Ê»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤·¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÇÅê¤²¤¿¸å¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¤é¡¢DH¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¾å¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¹ßÈÄ¸å¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¹ßÈÄ¸å¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹ßÈÄ¤·¤¿¸å¤â»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢æÆÊ¿¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡Éé½ê¤Ç¤Î¡Ö¼é¸î¿À¡¦ÂçÃ«¡×¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÀè¤âÏÃÂê¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë