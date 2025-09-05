メイプル超合金カズレーザー（41）が5日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚を事前に報告していた、“たった2人”の芸人を実名告白した。

冒頭で松陰寺に「結婚おめでとう」と祝福されると、カズレーザーは「ありがとうございます」と頭を下げた。

結婚についてさまざまなトークをした後、松陰寺が「（結婚）発表する前、誰かに報告というか相談したとかはあったの？」と質問。カズレーザーは「これは本当、仲嶺さん」と、ルームシェア仲間のお笑いコンビ、三日月マンハッタンの仲嶺巧の名をあげた。そしてカズレーザーは「トレンディエンジェルたかしさんとか演芸おんせん矢巻にも言おうかと思ったけど、口軽そうじゃないですか。で、口軽いし、言いたくなると思うんすよ。で、“言えない”はかわいそうだ、一物抱えさせんのは嫌だ、と。仲嶺さんは何とかなりそう（と思った）。仲嶺さんはいろいろそういう相談してたから」と説明した。

また、もう1人事前に相談した芸人として「あとTAIGAさん」と同じ事務所のピン芸人TAIGAにも報告したことを明かした。そして「TAIGAさんに酔っぱらってる時にちらっと言ったら、すごいびっくりしてました。でも酔っぱらいすぎて、次会った時忘れてました」と振り返っていた。

カズレーザーと二階堂は先月10日、結婚を発表した。