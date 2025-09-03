日本の米は美味しいけど量は少ない？世界の米生産ランキングTOP10！【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

世界一の米生産国は中国！日本はいったい何位？

日本の米は高品質だが生産量は少ない

「日本の主食といえば米」といわれるように、私たちにとって米はとても身近な存在です。朝ご飯にはじまり、おにぎりや丼物、定食など、毎日の食事に欠かせません。そんな身近なものだからこそ、「日本が世界一米をつくっている」と思っている人も少なくないでしょう。ところが、世界全体で見てみると意外な事実がわかってきます。

実は、世界一の米生産国は中国です。南部を中心に広大な農地で稲作が行われ、年間約２億tを超える米がつくられています。続いて第２位がインド。こちらも人口が多く、長粒種のバスマティライスなどが各地で育てられています。第３位はバングラデシュ、第４位がインドネシア、第５位がベトナム。さらにタイ（６位）、ミャンマー（７位）、フィリピン（８位）、パキスタン（９位）と続きます。

そしてようやく第10位に日本が入ります。生産量こそ少ないものの、味や品質では世界的にも高い評価を受けているのが特徴です。

こうして見ると、上位のほとんどがアジア諸国で占められており、米がいかにアジアの主食であるかがよくわかります。米は世界でもっとも広く食べられている作物のひとつ。世界の生産地に目を向けることで、日々の食卓がさらに面白く感じられるかもしれませんね。

世界の米生産量トップ10

ヨーロッパでもっとも米を生産している国は？

ヨーロッパでもっとも米をつくっているのはイタリアです。2024年の生産量は約148万t（精米換算）で、なんと EU 全体の約半分を占めています。

