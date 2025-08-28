INIの“芸術担当”髙塚大夢＆池粼理人が『プレバト』に挑む！日向坂46金村美玖は「色鉛筆」に再挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INI・池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）＆高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）、日向坂46・金村美玖が、8月28日放送の『プレバト！！』に出演する。

■『プレバト！！』「一筆書きアート」＆「色鉛筆」の2本立て

今回は熱いアート系査定の2本立て。「一筆書きアート」と「色鉛筆」の才能ランキングが放送される。

「一筆書きアート」は今回、MC・浜田雅功も「コレお前がホンマに描いた？」と驚く天才が出現。特待生3級・ハラミちゃんは「自分の中で最高難易度のお題」で昇格試験に挑むが…見事昇格なるか!?

「色鉛筆」は5人中4人が初挑戦。唯一の査定経験者で＜凡人＞だった金村美玖はリベンジに燃える。勢いに乗るINIからは“芸術担当”を豪語する高塚大夢＆池崎理人が各査定に挑むが…実力やいかに!?

■INI高塚大夢「一筆書きアート」に挑戦

線が途切れないことから縁起物としても注目の「一筆書きアート」。才能ランキングには水森かおり、高塚大夢（INI）、佐野岳、ジャンボたかお（レインボー）が挑戦する。水森、高塚、ジャンボは同ジャンル初挑戦。“ご当地ソングの女王”水森は郷愁漂う「ラクダ」、バンド経験のある高塚は「ギター」、大食漢のジャンボたかおは「バーベキュー」とそれぞれ縁のありそうなお題に挑む。

一方、今回が2度目挑戦の佐野は前回＜才能ナシ最下位＞ と散々の結果だったため最下位は脱出したいが…。そんな今回、査定するYUIHALF先生も「残念なところが見当たらない」と絶賛の傑作が出現し、特待生も誕生。

6部門で特待生のアートの申し子・ハラミちゃんは昇格試験に挑戦。超高難易度のお題に、かかった時間はなんと1時間。「精神力を試された」と語るほど集中した作品に、YUIHALF先生の査定は!?

■INI池崎理人「アイドルにならなかったら画家になりたかった」

「色鉛筆」今回の共通テーマは“夏の風物詩”。才能ランキングには水森かおり、佐野岳、池崎理人（INI）、金村美玖（日向坂46）、池田直人（レインボー）の5人が挑む。

水森は「消しゴムはんこ」で＜才能アリ＞獲得経験あり。佐野も個展を開催するほどの実力の持ち主で、池崎も「アイドルにならなかったら画家になりたかった」というほど絵には自信あり。美容系で人気を誇りメイク関連の資格も持つ池田は「色鉛筆ってメイクなんだ…！」と何か掴んだ様子。今回唯一2度目の査定挑戦の金村は＜凡人＞だった前回より好成績を収めたい。それぞれに負けられない5人から今回、「色鉛筆」でも特待生が誕生する。

特待生2級の小松利昌は昇格試験に挑む。お題は「氷水に入った瓶ラムネ」という超難題。見えてきた名人位に何としても近づきたいと渾身作を完成させるが…はたして三上詩絵先生のジャッジは!?

『プレバト！！』は、8月28日19時から放送。

■番組情報

MBS/TBS系『プレバト！！』

08/28（木）19:00～20:00

MC：浜田雅功 清水麻椰（MBSアナウンサー）

ゲスト出演者：池崎理人（INI） 金村美玖（日向坂46） 佐野岳 高塚大夢（INI） 水森かおり レインボー

特待生：小松利昌 ハラミちゃん

専門家ゲスト：YUIHALF（イラストレーター） 三上詩絵（色鉛筆作家）

