お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（４２）の年下妻にフォロワーはくぎ付けだ。

藤本は２８日までに投稿した自身のインスタグラムで、ハワイで挙げた結婚式の写真を投稿。初めて妻を顔出しし、妻のインスタグラムのアカウントもタグ付けした。

妻の“正体”は、Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット２」に出演していたミヅキさんであることが判明。ミヅキさんは２０２４年９月２７日の一発目の投稿で、「ミヅキです。配信が終わってから少し時間が経（た）ってしまいましたが、『ラブ トランジット２』をご覧いただいた皆様本当にありがとうございました。私にとって恋愛だけに集中する１ヶ月は貴重で、最後まで自分自身としっかり向き合うホカンス期間でした」などと出演を振り返り、メンバーとのオフショットを投稿している。

ミヅキさんは２７日までにインスタグラムを更新。「昨年度、入籍いたしました。挙式は今年の６月にハワイで挙げました。私たちらしい温かい家庭を築いていきたいと思います」と結婚を報告し、夫の藤森らと撮影した写真を大量にアップした。「幸せな写真をお届けしますが、まだまだカップルみたいな喧嘩もします！笑」と夫婦の様子を明かし「これからも温かく見守っていただけると幸いです」とメッセージを寄せた。

藤森は２０２４年５月に生出演したＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜・前８時半）で、前年から交際していた一般女性との結婚を発表。同年１１月９日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」で、第１子女児の誕生を報告した。また８月２４日配信のＡＢＥＭＡリアリティーショー「Ｇｉｒｌ ｏｒ Ｌａｄｙシーズン２」で、妻の年齢が２７歳だと明かした。

藤森のインスタグラムのコメント欄には「美男美女ー！すてきー」「奥様、綺麗で子どもちゃんもとっても可愛いです」「奥様とっても美人さん」「奥様美人すぎて。お似合いですね」「美男美女すぎるわ」「奥さんキレイ」「みずきちゃんいつもスタイル良すぎて」などの声が殺到している。