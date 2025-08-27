今季59登板の左腕ベシアが離脱

ドジャースから届いた“悲報”にファンが騒然となった。ドジャースは26日（日本時間27日）、アレックス・ベシア投手の負傷者リスト入り（IL）を発表した。23日（同24日）まで遡って適用となる。リリーフ左腕の離脱に「こ、これは衝撃」「あまりにも痛すぎる」とファンからは嘆きの声が相次いだ。

本拠地でのレッズ戦が行われる約40分前、ドジャース球団はベシアのIL入りを発表。29歳左腕はここまでチーム2番目の59試合に登板。チーム最多の22ホールドをマークし防御率2.75。21日（同22日）の敵地・ロッキーズ戦は1回を無失点に抑えていた。

ドジャースはブロック・スチュワート、マイケル・コペック、ブルスダー・グラテロル、エバン・フィリップスら中継ぎ投手がIL入り。ベシアの離脱で投手11人、野手3人がIL入りとなり、シーズン終盤に向けて不安を残すチーム編成となっている。

地区優勝マジックを29に減らすも、ここまでチームを支えてきた左腕の離脱に「まじか…」「キケ復帰したらベシアが…」「責任の比重が大きすぎたよね」「早く戻ってこられますように」「ベシアが今季終わりならほんとにヤバいじゃん」と、ドジャースの試合が始まってからもSNSではファンの悲鳴が飛び交っていた。（Full-Count編集部）