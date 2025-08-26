マリナーズのカル・ローリー捕手は25日（日本時間26日）、本拠地T-モバイルパークでのパドレス戦に「2番捕手」で先発出場。初回の第1打席に今季50号アーチを放った。正捕手としての50本塁打はメジャー史上初。今季急成長の右打席で節目の数字に到達した。

■2試合連発で新たな金字塔

両チーム無得点の初回。1死走者なしで右打席に入ったローリーは、相手先発J.Pシアーズ投手の8球目内角フォーシームを強振すると、角度30度、速度107.2マイル（約172.5キロ）で高々と舞い上がった打球は、捉えた瞬間にスタンドインを確信する今季50号ソロとなった。

ローリーは前日1試合2発の49号で、サルバドール・ペレス（ロイヤルズ）が持つ捕手の年間最多本塁打記録を更新。この日は2試合連続となる一発で、史上初の50本塁打に到達した。マリナーズ球団公式のXによると、8月での50号達成はマーク・マグワイアやバリー・ボンズ、昨季のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）らに続くメジャー史上8人目のスピード記録になるという。

■生え抜き捕手がチーム屈指のスターに

現在28歳のローリーは、2018年ドラフト3巡目全体90位でマリナーズに入団。21年にメジャー初昇格を果たすと、翌22年に27本塁打、23年に30本塁打、昨季は34本塁打と長打力を発揮。守備ではゴールドグラブ受賞者から1名だけ選出されるプラチナグラブ賞を獲得した。

今季は課題だった粗削りの右打席が急成長。試合前の時点で打率.281、19本塁打、OPS1.030を記録。昨季の打率.183、13本塁打、OPS.696から著しい進化を遂げている。球団史上最高の生え抜き捕手が、メジャーリーグの歴史に新たな金字塔を打ち立てた。

