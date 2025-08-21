トヨタ新「“4WD”コンパクトミニバン」に大反響！「7人乗れて低燃費なのイイ」「思ったより豪華」「両側パワースライドドア標準なの嬉しい」の声も！ “専用”デザイン×装備も魅力の「シエンタ」最高級モデルに注目！

進化した最安モデルに反響集まる

トヨタ「シエンタ」は、2003年の初代モデル登場以来、コンパクトで扱いやすいミニバンとして、日本の道路事情に適した設計で多くの支持を集めてきました。

2022年にフルモデルチェンジを果たした3代目シエンタは、ファミリー層からビジネス用途まで幅広いニーズに応える一台として人気を博しています。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”トヨタ新「4WDコンパクトミニバン」です！（30枚以上）

2025年8月5日、トヨタはシエンタの一部改良モデルを発表し、同日に発売しました。

この改良では装備の拡充や先進安全機能の強化が図られ、さらにモデリスタと共同開発したコンプリートカー「JUNO」を新たに追加し、シエンタの魅力をさらに高める取り組みがなされています。

そんなシエンタのなかでも、最上級モデルの仕様に対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

内装には最上級モデルならではの専用装備も！

シエンタの現行モデルは、2022年に登場した3代目で、コンパクトなボディサイズと実用性の高さが特徴です。

全長4260mm×全幅1695mm×全高1715mm、ホイールベース2750mmというサイズは、ミニバンながら狭い道でも運転しやすく、駐車場でも扱いやすい設計となっています。

特に最上級モデルである「Z（ハイブリッド車・E-Four・7人乗り）」は、高級感を演出したデザインや充実した装備が魅力的です。

外観は角を丸くした愛らしい四角いフォルムが特徴で、親しみやすいデザインが多くのユーザーに好評です。

特にZグレードは、金属調のフロントグリルモールや個性的なデザインのLEDヘッドランプ、リアランプを採用し、下位グレードとの差別化が図られています。

ホイールキャップもダークグレーとシルバーのツートンカラーで高級感を演出。

ボディカラーは2トーンを含む全9色から選べ、個々の好みに合わせた選択が可能です。

内装においても、Zグレードは上質な仕上がりを見せています。

インテリアカラーはブラック、カーキ、フロマージュの3色から選択でき、シート素材には消臭・撥水・撥油機能を備えたファブリックを採用。

これはZグレード専用の装備で、日常の利便性を高めています。

また、両側パワースライドドアにはワンタッチスイッチが装備され、Zグレードではさらにハンズフリー開閉機能が追加。

足をセンサー部にかざすだけでドアが自動で開閉するこの機能は、荷物が多い時や子連れの場面で特に重宝されます。

さらに、10.5インチの大型ディスプレイオーディオが標準装備され、コネクティッドナビに対応。

運転席には本革巻きステアリングやオプティトロンメーター、7インチのマルチインフォメーションディスプレイが採用され、快適で先進的な運転環境を提供します。

安全面でもシエンタは進化を遂げています。

全車に標準搭載される「トヨタセーフティセンス」は、レーダークルーズコントロールに停止保持機能を追加し、ドライバーの異常時に車両を安全に停止させる機能を新たに搭載。

Zグレードでは、上空から見下ろしたような映像を表示する「パノラミックビューモニター」が標準装備され、オプションで駐車支援システム「トヨタ チームメイト（アドバンスト パーク）」も選択可能です。

また、ブレーキホールド機能付きの電動パーキングブレーキが全車に標準装備され、設定を維持する便利な仕様も採用されています。

パワートレインは、1.5リッターのハイブリッドシステムを搭載。

電気式4WDシステム「E-Four」を採用し、燃費性能はWLTCモードで24.8km／Lと優れた数値を記録しています。

価格面では、Zグレード（ハイブリッド車・E-Four・7人乗り）が334万2900円（消費税込み）で、シエンタの最安モデルであるXグレード（ガソリン車・2WD・5人乗り）の207万7900円と比べると、約126万5000円の価格差があります。

この価格差は、先進装備や高級感あるデザイン、優れた燃費性能によるもので、コストパフォーマンスを重視するユーザーにも納得の仕様と言えるでしょう。

※ ※ ※

最上級モデルに対してネット上では、「Zグレードの内装が思った以上に豪華」「両側パワースライドドアが標準装備なのは嬉しい」「パノラミックビューモニターが標準なのは助かる」と、室内装備に着目するコメントが多く見られます。

また「7人も乗れて低燃費なのイイ」と、環境性能を称賛する声や、「コンパクトなのに7人乗りでこの装備はコスパがいいと思う」と、全体のバランスを評価する声も。

一方で「330万円って『ノア／ヴォクシー』買えちゃう」「価格がもう少し安ければ」と価格に対する意見も見られました。