サメの頭が冷蔵庫に収まる光景　「下手なホラーより怖い」と反響

友人宅でふと見てしまった冷蔵庫がこんな状態だったら、その場で腰を抜かす自信しかありません。

骨格標本の制作を行っている「いのししの人」さんがXに公開した、衝撃的な冷蔵庫の中身が「えぇ……」「頭が混乱する」などと話題を集めています。

いのししの人さんが公開した写真に写っているのは、見事な三角形をしたヨシキリザメの頭部。

口を手前に向け、鼻先は上段の仕切り板にぴたりとくっついています。そして何よりヒヤリとさせられるのが、サメの目。

投稿に添えられた「冷蔵庫を開けるとき、サメもまた、、」というコメントの通り、深淵のように黒い目がぎろりとこちらを見つめています。

衝撃を通り越して理解不能に陥る冷蔵庫の光景に、Xでは「えぇ……」「下手なホラーより怖いだろこれ」「知らずに開けたら一瞬頭が混乱する」といった困惑の声が集まっています。

「サメ頭は料理に添えてもかっこいい」と主張し、かつてサメを豪快な定食に仕上げたこともあるいのししの人さん。

この冷蔵庫に入っているサメの頭の使い道について聞いてみると「骨格標本にします」との答えが返ってきました。いのししの人さんは骨格標本を制作する“骨格標本士”としても活動されているので、その一環として手に入れたようです。

知り合いの魚屋で頭部のみを購入し、さばくタイミングの問題で、一旦冷蔵庫に入れていたといういのししの人さん。

筆者が思い切って「個人的には写真の光景、かなりゾッとしてしまうのですが……」と伝えてみると「我が家では割と普通な光景で慣れちゃってたのですが、客観的に見るとびっくりしますよね、、、」とのこと。慣れるものなんだ……。

普段は大型の標本用の冷蔵庫に保管しているようですが、今回のヨシキリザメは翌日にさばく予定だったため、普段使い用の冷蔵庫に収まる結果となったそうです。

ちなみに投稿から3日後、ヨシキリザメの頭は身を剥がされ、無事に骨に。たくましい顎と、上方向に突き出た鼻の骨が素敵な、カッコいい姿に変わっていました。

「いのししの人」（@inoshishinohito）

（ヨシクラミク）

（ヨシクラミク）

