【専門家の目｜太田宏介】FC東京FW長倉幹樹を絶賛

FC東京FW長倉幹樹は今季、浦和レッズへ移籍も本領発揮とはならず、6月にFC東京に期限付き移籍。

すると低迷するチームを押し上げる救世主として活躍しているなか、元日本代表DF太田宏介氏がその凄さを絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

2022年に順天堂大学から関東1部リーグの東京ユナイテッドFCに進み、キャリアをスタートさせた。得点を量産し同年8月にザスパクサツ群馬（現・ザスパ群馬）へステップアップ移籍を果たすと、23年7月にアルビレックス新潟へ移籍し、アマチュアからJ1の舞台へ一気に駆け上がった。

そして新潟でも活躍し、ユースまで所属してた浦和へ今季より移籍。しかし思うようなプレーを見せられず出番も少なく、6月にFC東京へ期限付き移籍。すると加入から8試合で5ゴールと本領発揮している。

古巣のFC東京で活躍する長倉に太田氏は「めちゃくちゃいいですね。東慶悟と会った時に、『長倉の加入がでかい』と言ってました。今シーズンのFC東京は調子が良くないなかで、彼が1.5列のところでボール引き出しながら、マリノス戦でのゴールもそうですけど、間でボール受けて相手の危険なエリアに入って行ってトーキックで決めるとか、1人でやってくれる。『後ろから支える選手としたらかなり助かっている』って言ってました」と、明かした。

「あのぬるぬるドリブル感というか、でも間でボールを受ける技術もそうですし、そこからフィニッシュまで持っていける個人の力も今のFC東京では抜けているなと。ちょうどFC東京に足りないピースだったんで非常にこの補強は大きいと思いますね」と、長倉の強み、凄さを絶賛し、チームにもたらす力の大きさに言及している。

また、FC東京は長倉のほかにGKキム・スンギュやDFアレクサンダー・ショルツ、DF室屋成と元代表の主力級を補強。全員が即戦力としてスタメン出場しており、巻き返しを図るチームで活躍している。

「あまりここ数年補強がハマっていなかったので、そういった意味でも長倉の加入は大きかったですし、東京のスタイルに合っていると思いますね。ショルツもかなりいいと東慶悟が言ってました。この夏の補強によって後半戦の出来はそれぞれ変わってくるので、湘南とかマリノスとかも選手抜けて、補強もして入れ替わり激しいですけど、補強した選手がハマるかは見ものですね」と、残留争いをしているチームにも注目していた。FC東京は現在15位と低迷しているが、ここから上位浮上となるのか期待が寄せられる。（FOOTBALL ZONE編集部）