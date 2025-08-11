ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【アウトドアプロダクツ】のリュックが日常をもっとスマートに！使いやすさと収納力が光るモデルがAmazonで販売中！

杢調のポリエステル生地に、フロントの斜めZIPのポケットがアクセントとなったシリーズ。マチ付のフロントポケット内部にはマルチ収納ポケットが設けられており、ペンなどの小物を整理して収納できる。両サイドのポケットには、500mlペットボトルがすっぽり収まる収納力。

A4サイズもゆったり収まる19Lの収納力で、通勤や通学、デイリーユースにぴったりな設計となっている。

フロントの斜めジッパーや8つの多機能ポケットが、荷物の整理をしやすく快適な使用感を実現する。

軽量なポリエステル素材を使用し、重さを感じにくい570gで長時間の持ち運びでも疲れにくい。

両サイドのポケットはペットボトルも収納可能で、実用性を兼ね備えた使い勝手の良さが魅力となっている。