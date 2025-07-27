·§ËÜ¸©Å·Áð¤Î³¤¤Ë¥Û¥¤¥ß¥¹¥é¥¤¥à½Ð¸½¡ª¡©ÌÜ·â¾ðÊó¤ËSNSÁûÁ³
¡¡·§ËÜ¸©Å·Áð¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ö¥Û¥¤¥ß¥¹¥é¥¤¥à¡×¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³²Í¶õ¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Ë±Ç¤ë¤Î¤ÏÀÄ¿§¤ÎÆ¬Éô¤ËÌµ¿ô¤Î¿¨¼ê¤ò¤â¤Ä¡¢¥¯¥é¥²¤È»×¤·¤À¸Êª¡£¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤Þ¤´¤¦¤³¤È¤Ê¤¥Û¥¤¥ß¥¹¥é¥¤¥à¤À¡Ä¡Ä¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¡Ö¤Ç¤±¤¨¡ª¡×¥Û¥¤¥ß¥¹¥é¥¤¥à¡¢³¤¤Ë¸½¤ë¡©
¡¡Æ°²è¤ò»£±Æ¡¦Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÎ¦¾å¼«±ÒÂâ°÷¤Î¸ª½ñ¤¤ò»ý¤ÄVtuber¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¤µ¤ó¡£ÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï7·î21Æü¡Ö³¤¤ÎÆü¡×¤Î½ËÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶áÎÙ¤Î³¤¿åÍá¾ì¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ÎÀõÀ¥¤Ç·ï¤ÎÀ¸Êª¤òÈ¯¸«¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥·¥Ê¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤±¤¨¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É»×¤ï¤º¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤òX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¥Û¥¤¥ß¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¼Â¤Ï¥·¥Ê¥â¥ó¤µ¤ó¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥á¥Î¥¯¥é¥²¡×¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¾¯¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î»þ¥·¥Ê¥â¥ó¤µ¤ó¤¬Áø¶ø¤·¤¿¥Û¥¤¥ß¥¹¥é¥¤¥à¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2É¤¡£¤½¤Î¤¦¤Á1É¤¤Ï³¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1É¤¤Ïº½ÉÍ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¥Û¥¤¥ß¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥Ê¥â¥ó¤µ¤ó¤ÎYouTube¤Ë¤âº£²ó¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢RPGÉ÷¤Î±é½Ð¤Ç¤è¤ê¥Û¥¤¥ß¥¹¥é¥¤¥à´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Áð¤Î³¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ÏÉ¬¸«¡£
¢£¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢¤Ç¤â¸½¼Â¤ÏÍ×Ãí°Õ
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥Û¥¤¥ß¥¹¥é¥¤¥à¤È»×¤·¤À¸Êª¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ë»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª¤Ë¤à¤ä¤ß¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥²¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»É¤µ¤ì¤ë¤È·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤ä±ê¾É¡¢¿å¤Ö¤¯¤ì¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÆµÛº¤Æñ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¡Ê¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¡Ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÊÖ¿®Íó¤Ë¤Ï¡¢¿©ÍÑ¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Ó¥¼¥ó¥¯¥é¥²¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¼¥ó¥¯¥é¥²¤Ï¡ÈÆÇÀ¤¬¼å¤¤¡É¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»ÉË¦ÆÇ¤ò´Þ¤ß¡¢Æ±¤¸¤¯·Ú»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥·¥Ê¥â¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤«¤é¸«¼é¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤á¡¢ÆÃ¤Ë¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¹¥´ñ¿´¤«¤é¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¤¿åÍá¾ì¤Ë¥¯¥½¤Ç¤±¤¨¤¯¤é¤²¤¤¤ë
¤³¤ìÂç¾æÉ×¤Ê¤ä¤Ä¡©¡©¡© pic.twitter.com/tA4bDtEbeY
— ¥·¥Ê¥â¥ó@¸µÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¥¨¡¼¥¹Vtuber¡ª (@CNMNSN) July 21, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¥·¥Ê¥â¥ó¡÷¸µÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¥¨¡¼¥¹Vtuber¡ª¤µ¤ó¡Ê@CNMNSN¡Ë
¡ã»²¹Í¡ä
PubMed Central¡ÖProteomic Analysis of the Venom of Jellyfishes Rhopilema esculentum and Sanderia malayensis¡×¡ÊPMC7766711¡Ë
PubMed¡ÖStings of edible jellyfish in Japanese waters¡×¡ÊPMID:16962626¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025072701.html