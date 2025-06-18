【テーマ拡張パック「イーブイガーデン」】 6月26日 実装予定

　ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）において、新たなテーマ拡張パック「イーブイガーデン」を6月26日に実装する。

　詳細は追って記載する。

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