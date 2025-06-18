ポケポケに新たなパック「イーブイガーデン」が6月26日登場！ イーブイや可愛いポケモンたちに注目したパック
【テーマ拡張パック「イーブイガーデン」】 6月26日 実装予定
(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）において、新たなテーマ拡張パック「イーブイガーデン」を6月26日に実装する。
詳細は追って記載する。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣- ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) June 18, 2025
テーマ拡張パック「イーブイガーデン」
6月26日（木）登場
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