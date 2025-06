注目の新店を一挙ご紹介！ 5月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、5月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2025年5月1日〜5月31日

【10位】Ambre(東京・高田馬場)

第10位は、2025年3月、高田馬場駅から徒歩3分ほどの場所にオープンした、大人の隠れ家ビストロ「Ambre」です。

Ambre 写真:お店から

【9位】The Stairs(大阪・北新地)

<店舗情報>◆Ambre住所 : 東京都新宿区高田馬場1-29-21 みかどビル 1FTEL : 050-5595-9186

第9位は、2025年4月、北新地駅から徒歩4分ほどの場所にある堂島ビルの屋上にオープンした、ルーフトップバー「The Stairs」です。同店ではフレンチレストランで腕を磨いたシェフによるこだわりの食材を使った料理と、オリジナリティ溢れるお酒を楽しむことができます。

The Stairs 写真:お店から

【8位】CHEERS BAGEL(東京・武蔵小金井)

<店舗情報>◆The Stairs住所 : 大阪府大阪市北区堂島1-3-31 堂島ビル RFTEL : 050-5596-4904

第8位は、2025年3月、武蔵小金井駅を出てすぐの場所にオープンしたベーグル専門店「CHEERS BAGEL」です。1931年創業で、武蔵小金井を中心に、中央線沿線に7店舗展開する「クラウンベーカリー」の新ブランドになります。

CHEERS BAGEL 出典:すう01211さん

【7位】馬子禄 牛肉面 新宿店(東京・東新宿)

<店舗情報>◆CHEERS BAGEL住所 : 東京都小金井市本町1-19-11TEL : 不明の為情報お待ちしております

第7位は、2025年4月、東新宿駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした「蘭州牛肉面」で人気の「馬子禄 牛肉面 神保町店」の姉妹店「馬子禄 牛肉面 新宿店」です。

馬子禄 牛肉面 新宿店 出典:star10695さん

【6位】osteria da ARATA(東京・平井)

<店舗情報>◆馬子禄 牛肉面 新宿店住所 : 東京都新宿区歌舞伎町2-1-2TEL : 03-6265-9680

第6位は、2025年3月、平井駅から徒歩4分ほどの場所にオープンした、本格的なイタリア料理とワインのペアリングも楽しめる「osteria da ARATA」です。

osteria da ARATA 出典:Aki_0309さん

【5位】ZTTo morning(東京・麹町)

<店舗情報>◆osteria da ARATA 住所 : 東京都江戸川区平井4-8-12 トランクM 1FTEL : 050-1363-5425

第5位は、2025年3月、麴町駅から徒歩6分ほどの場所にオープンした、モーニングメニューの専門店「ZTTo morning」です。手掛けるのは表参道の人気ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」などの店舗展開で知られる「株式会社 日と々と」。「パンとエスプレッソと」の看板商品で、バターを贅沢に練り込んだ食パン「ムー」の「厚切りトースト」や「フレンチトースト」をはじめ、さまざまなモーニングメニューを朝7時から夜20時まで提供しています。

ZTTo morning 写真:お店から

【4位】因幡うどん ハラカド店(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆ZTTo morning住所 : 東京都千代田区平河町2-4-4 owns平河町TEL : 不明の為情報お待ちしております

第4位は、2025年4月、明治神宮前駅4・7番出口からそれぞれ徒歩約1分の商業施設、東急プラザ原宿「ハラカド」内にオープンした、博多うどんの店「因幡うどん ハラカド店」です。

因幡うどん ハラカド店 出典:yamay630さん

<店舗情報>◆因幡うどん ハラカド店住所 : 東京都 渋谷 区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」 5FTEL : 03-5962-7059

第3位は、2025年3月、池袋駅から徒歩5分ほどの場所にオープンした、広島県産牡蠣を使用したラーメンを提供する「むかん 池袋」です。「むかん」はときわ台にあった名店で、焼津に移転している「Soupmen」の創始者・小松崎氏が始めたブランド。現在休業中の中野坂上店は「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」に選出されたこともあります。

むかん 池袋 写真:お店から

【2位】よつ葉ミルクプレイス(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆むかん 池袋 住所 : 東京都豊島区南 池袋 1-24-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

第2位は、2024年7月、「恵比寿ガーデンプレイス」内にオープンした、よつ葉乳業初のフルコンテンツ型アンテナショップ「よつ葉ミルクプレイス」です。

よつ葉ミルクプレイス 写真:お店から

<店舗情報>◆よつ葉ミルクプレイス住所 : 東京都 渋谷 区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス タワー棟 B1FTEL : 03-5422-7272

第1位に輝いたのは、2025年2月、衣笠駅から逗子駅行きの京急バスに乗り「大楠登山口」下車徒歩約15分のところにリニューアルオープンした「阿部倉温泉」です。

古き良き建物はそのまま、随所にリノベーションを施し、モダンアートを取り入れながら新たな空間へと生まれ変わりました。

阿部倉温泉 写真:お店から

<店舗情報>◆阿部倉 温泉 住所 : 神奈川県 横須賀 市阿部倉32-2TEL : 046-876-5570

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね。

文:食べログマガジン編集部

