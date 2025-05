本稿では、サービスが終了してしまうオンラインゲームのタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなどを紹介していく。

2025年6月のサービス終了タイトルは9本。今月は2013年から12年続いたアプリゲーム「LINE ポコパン」が幕を下ろすほか、「ワンパンマン」を題材とする対戦格闘ゲーム「ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト」、青春恋愛アドベンチャーゲームを原作とするメディアミックス作品「マブラヴ」シリーズのスマホ向けアクションRPG「マブラヴ:ディメンションズ」などが惜しまれつつも終了となる。

見逃しがちなキャンペーンといった今後の施策や、有償通貨の払い戻し受付情報などをチェックしつつ、遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2025年6月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

LINE ポコパン

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 LINE ポコパン LINE ヤフー 2013年5月28日 2025年6月11日 ディフェンスダービー KRAFTON 2023年8月3日 2025年6月13日 コリラックマのねじ巻きレンジャー イマジニア 2023年2月21日 2025年6月24日 ULTRAMAN:BE ULTRA DAYAMONZ 2020年5月1日 2025年6月30日 ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト グリーエンターテインメント 2020年10月29日 2025年6月30日 バイオハザード RE:バース カプコン 2022年10月28日 2025年6月30日 マブラヴ:ディメンションズ NextNinja 2023年7月11日 2025年6月30日 新日コレクション 新日本プロレスリング 2019年11月25日 2025年6月30日 五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。 enish 2020年10月27日 2025年6月30日

2025年6月11日15時 サービス終了

メーカー:LINEヤフー

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

LINE ポコパン

本作は、ピンクのウサギ「ポコタ」一家の住む村に現われたモンスターを、仲間の動物と力をあわせて倒していくキュートなアクションパズルゲーム。同じ色のブロックが3つ以上並んでいる場所を一筆書きをするように指でなぞることでブロックを壊すことができ、野菜を発射させてモンスターにダメージを与えられる。ダメージがスコアとなり、1分間でどれだけ高得点を出せるかが攻略の鍵となる。

チャットアプリのLINEと連携できることもあり、友だちとランキングを競ったり、ゲームをプレイするためのチケット「クローバー」を贈り合ったりすることも可能。シンプルで、手軽に誰でもプレイできるカジュアルさも魅力のゲームとなっている。

LINE ポコパン Promotion movie】

2025年4月1日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年6月11日15時となることが明かされた。2013年5月28日のサービス開始から約12年での終了となる。

事前に告知されていた通り、新規ダウンロードは5月13日で既に停止。アプリをインストールしてある端末であっても、6月11日15時以降は完全にプレイすることができなくなる。

サービス終了時に所持していた有償「ダイヤ」と有償「チェリー」の未使用残高については払戻しが行なわれる予定。6月19日15時以降にLINE GAME公式ブログ等に掲載される「払戻し申請フォーム」のURLより申し込みができる。

なお、「払戻し申請フォーム」はLINEログイン者のみが対象となっており、LINEログイン以外の方法でプレイしている人については後日改めて申請方法を案内するとしている。

□「LINE ポコパン」サービス終了のお知らせのページ

ULTRAMAN:BE ULTRA

2025年6月30日 サービス終了

メーカー:DAYAMONZ

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ULTRAMAN:BE ULTRA

「ULTRAMAN:BE ULTRA」は、配信ストリーミングサービス「Netflix」で配信されているアニメ「ULTRAMAN」のスマホゲームアプリ。アニメの感動や迫力を味わえるストーリーモードや、自分だけのドリームチームを編成しての戦闘などを楽しめる。

ULTRAMAN役・木村良平さん、SEVEN役・江口拓也さんなどの豪華なCVも魅力。ゲームでしか聞くことのできないボイス、ゲームならではのコンテンツなど、オリジナル要素も多数用意されている。

【新作 アプリ ゲーム『ULTRAMAN BE ULTRA』PV第一弾!】

2025年4月28日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年6月30日となることが明かされた。2020年5月1日のサービス開始から約5年での終了となる。

サービス終了告知後も復刻ピックアップガチャ、キャラクター製作復刻などが実施されており、週末強化応援イベントなども継続中。最後までゲームを楽しめるようになっている。

サービス終了後に所持している有償ゲーム内通貨「スペシウム」については払い戻しが行なわれる予定。6月30日16時以降、CSメールにて受付予定としている。

なお、6月30日16時以降はゲームへログインが不可となるため、払い戻しを希望する人は事前にプレイヤーID、有償スペシウムがわかる画面をスクリーンショットにて保存してほしいとのこと。詳細については公式サイトのお知らせより確認してほしい。

□【払戻しのお知らせ】のページ

□Google Play「ULTRAMAN:BE ULTRA」のページ

□App Store「ULTRAMAN:BE ULTRA」のページ

ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト

2025年6月30日15時 サービス終了

メーカー:グリーエンターテインメント

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト

「ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト」は、TVアニメ「ワンパンマン」の世界を忠実に再現したスマホ用対戦格闘ゲームアプリ。シナリオを進めて名シーンを追体験したり、原作アニメに登場したヒーローや怪人などの様々なキャラクターを自分のチームに編成して、敵との戦闘を楽しめる。

自分のチームとして編成できるキャラクターとは別に、”一撃で倒す必殺技”として無敵の主人公「サイタマ」が登場するなど、原作に忠実でユニークなシステムは本作ならではの魅力の1つ。仲間を見つけてギルドを結成したり、オリジナルクエストやミニゲームといった多彩なコンテンツ、やり込み要素も多数用意されている。

【ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト 公式PV ver.2】

2025年4月24日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年6月30日15時となることが明かされた。2020年10月29日のサービス開始から約5年での終了となる。

サービス終了告知後も定期的にイベントが開催されており、ピックアップスカウトで特別なキャラクターの獲得なども可能。そのほか、フィナーレログボといった最後までゲームを楽しめる施策が用意されている。

未使用の有償通貨「ダイヤ」については払戻しが行なわれる予定で、詳細については6月30日にあらためて案内するとしている。ゲーム内からの問い合わせや情報の確認が必要な場合もあるため、払戻しを希望する人はアプリをアンインストール、削除しないように注意してほしい。

□サービス終了のお知らせのページ

□Google Play「ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト」のページ

□App Store「ONE PUNCH MAN 一撃マジファイトA」のページ

マブラヴ:ディメンションズ

2025年6月30日12時 サービス終了

メーカー:NextNinja、aNCHOR

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

マブラヴ:ディメンションズ

「マブラヴ:ディメンションズ」は、青春恋愛アドベンチャーゲームを原作とするメディアミックス作品「マブラヴ」シリーズ初のスマホ向けアクションRPG。完全オリジナルストーリーで描かれる物語と、スピード感あふれるハック&スラッシュ要素が特徴の戦闘などを楽しめる。

幅広い編成と攻撃パターン、多彩なスキルによるド派手な爽快バトルが魅力。原作キャラクターも多数登場し、シリーズの枠を超えた部隊を編成できるなど、本作ならでは新たな「マブラヴ」を堪能できるゲームアプリとなっている。

【【マブラヴ:ディメンションズ】PV第1弾】

2024年12月20日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年6月30日15時となることが明かされた。2023年7月12日のサービス開始から約2年での終了となる。

サービス終了までの施策として、コラボイベントを除く過去に登場したSSR・SR衛士多数がラインナップに追加された「ALLSTAR」召集が実施されている。

未使用の「有償インゴット」については払戻しが行なわれる予定で、申出受付期間は6月30日18時から9月1日18時まで。受付開始日時より返金受付フォームが設置される予定となっている。

払戻し手続きには「プレイヤーID」および「ユーザー名」、「メールアドレス」が必要となり、アプリをアンインストールすると必要な情報を確認できなくなってしまうため、払戻し手続が完了するまではアプリのアンインストールは控えるようにしてほしい。

□【重要】サービス終了および「インゴット」等販売終了に関するお知らせのページ

□Google Play「マブラヴ:ディメンションズ」のページ

□App Store「マブラヴ:ディメンションズ」のページ

2025年6月30日22時 サービス終了

メーカー:enish

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。

本作は、アニメ「五等分の花嫁」初となるスマホゲームアプリ。原作ストーリーの追体験はもちろん、ゲームオリジナルの新作ストーリーは原作担当編集による監修で制作されている。

一花・二乃・三玖・四葉・五月の五つ子達とキズナを深めながら進めていくラブブコメパズルゲームとなっており、ゲームをプレイしていくことで原作ではありえなかった展開なども楽しめる。

【『 五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。 』【ごとぱず】PV】

2025年5月30日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2025年6月30日22時となることが明かされた。2020年10月27日のサービス開始から約5年での終了となる。

課金商品は5月30日の告知と同時に販売停止。サービス終了後、未使用のゲーム内有償通貨「花嫁コイン(金)」については払戻しが行なわれる予定で、詳細は後日案内するとしている。

なお、各種問い合わせの際はデータ確認の必要があるため、アプリの削除や、機種変更に伴うアプリの再インストールは控えるよう注意してほしい。

□【重要】ゲームサービス終了のお知らせのページ

□Google Play「五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。」のページ

□App Store「五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。」のページ

(C) 2013 Treenod, inc. All rights reserved.

(C)DAYAMONZ Corp. (C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会

(C)ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部 (C) GREE Entertainment, Inc. (C)OURPALM CO., LTD. (C)Beijing Playcrab Technology Co., Ltd.

(C) NextNinja Co., Ltd. / aNCHOR

(C)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.