ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡¢Æ±´ü¡¦¾®ÀîºÌ¤Î¥¥å¡¼¥È¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×
9·î3Æü¡¢TOKYO FM¡ØSCHOOL OF LOCK¡ª¡ÙÆâ¤Î¡ØÇµÌÚºäLOCKS¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¡¦°æ¾åÏÂ¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë36ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡×¤ÎMV²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡¢Æ±´üºÇÇ¯¾¯¡¦¾®ÀîºÌ¤Î¡È¸¶ÀÐ´¶¡É¤Ë¶Ã¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿16ºÐ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÈÖÁÈÃæ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡×¤ÎMV¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ß¤á¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö3Ê¬5ÉÃ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡£¤³¤Î¤¢¡¼¤ä¤Î¥«¥Ã¥È¡£¤¢¡¼¤ä¤Î¤Í¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¤Í¡¢º½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Æ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®ÀîºÌ¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤Îº½¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¡¼¤ä¤¬¤¹¤´¤¤º¤¤Ã¤Æ¤Æ¡£ºÇ½ªÅª¤Ëº½¤Ë¤Û¤Ã¤Ú¤ò¥°¥ê¥°¥ê¥°¥ê¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤¢¡¼¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Õ¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¶´¤ß¤Ä¤ÄÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£