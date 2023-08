バービー人形のファンである双子姉妹が、人形そっくりの容姿を手に入れるため、美容整形手術に16万ポンド(約2950万円)を費やしたとして話題となっている。双子は「整形手術はヘルスケアの一つ」と話しているものの、多くの人々からは「彼女たちは精神的に深刻な問題を抱えている。手術を担当した医師は医療過誤で訴えられるべきだ」といった美容整形手術に対する批判的な意見が多数あがっている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

イングランド北東部ダラム州ストックトン=オン=ティーズ出身のドリー・シンプソンさん(Dolly Simpson)とデイジーさん(Daisy)は、26歳になる双子姉妹だ。2人は18歳の時に、唇をふっくらさせるリップ・フィラーの施術を受け、2020年からは本格的な美容整形手術を受け始めた。これまでに唇、顎、頬、鼻、バスト、ヒップなど様々な箇所の手術を受けている。

2021年当時は、お互いの容姿が似るように手術を受けてきたが、現在は互いにバービー人形に似せるための手術を受けているという。また2年前には美容整形手術に14万ポンド(約2130万円:当時のレート)を費やしたことが伝えられたが、その後も手術を重ね、これまでの総額は16万ポンド(約2950万円)に上るそうだ。

最近受けた美容整形は2022年で、2人は施術のためにトルコに向かった。ドリーさんはラミネートベニアという美容歯科の治療やブラジリアンバットリフト手術(豊尻手術)を、デイジーさんは陰唇形成術だけを受けた。

デイジーさんもドリーさんに合わせて豊尻手術を受けたいと考えているが、この手術は一流の医師が手掛けたとしても死のリスクを負うものであることから躊躇しているという。

そんな2人は、幼い頃から自分たちの外見について「自信がなかった」と明かしている。成長して美容整形手術を受けることになった際、2人はバービー人形やブラッツ人形、成人向け娯楽雑誌「プレイボーイ(PLAYBOY)」に登場した女性たちを目指すことにした。

ドリーさんは「私たちはいつも、輝くブロンドに日焼けして大きなおっぱいを持つ人形のような女の子が大好きでした。整形手術を受ける前のルックスは普通すぎて、女性らしさを感じさせなかったし、私たちの性格やスタイルに合っているようには感じませんでした。私たちはバービー人形のように見せたかったのです」と、当時の心境を説明した。そして「前回の豊尻手術では、満足感を得ることができませんでした。再びの手術で脂肪注入するためには体重を増やさなければならないので、長いプロセスになります」と、今後の整形のプランについても語っている。

美容整形手術について、ドリーさんよりも慎重な姿勢のデイジーさんは「手術の日は興奮します。手術を終えて目が覚めた時、『うまくいったわ!』と感じることが好きです。私は、整形手術はヘルスケアの一種だと考えています」と整形についての自身の考えを話しており、さらに「自分が幸せでいられることが一番大切なのですから、自分自身のためにお金をかける価値はあるのです」とも述べている。

ちなみに2人は、フォロワーまたは“ファン”専用のコンテンツを提供することができるSNSサービス「OnlyFans」にアカウントを立ち上げ、毎月1万ポンド(約184万円)を稼いでいるという。ファンから「ダブルD」というニックネームで呼ばれている2人は、「OnlyFans」で得たお金を手術費用に充てているそうだ。

今回のニュースを見た人々からは、「大金は、見栄えを悪くするために使われたのね」「以前は可愛かったのに、今は火星人のよう。美容整形外科医はいい仕事をしたね」といったシニカルなコメントが多数あがっている。

