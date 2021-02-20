Âç¿©¤¤²¦MAXÎëÌÚ¡ÖÀÎ¤ÎÇ¯¼ý¤¬·î¼ý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡× ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¼Ú¶âÀ¸³è¤«¤éÂçµÕ¡¢À®¸ù¤ÎÈëÌ©¤Ï¡ª¡©¡§¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Ã¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹
¡ÚÇÛ¿®½ªÎ»¡§2021Ç¯2·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÛÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é
Çä¤ì¤Ã»Ò¤«¤é²û¤«¤·¤Î¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¶Ã¤¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·(Èë)Êó¹ð¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ12Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£2·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂç¿©¤¤²¦¤ÎMAXÎëÌÚ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î"¥ê¥¢¥ë¥«¥¤¥¸À¸³è"¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¾×·â¤Î·î¼ý¤Þ¤ÇÂçË½Ïª¡ª
MAXÎëÌÚ¤Ï¡¢2015Ç¯¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¡Ö¸µÁÄ¡ªÂç¿©¤¤²¦·èÄêÀï¡×¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£ÌµÌ¾¤Î¿·¿Í¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢½é½Ð¾ì¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£34¡Á35ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÂç¿©¤¤¤Î¼«³Ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¿©¤Ù¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤È¤³¤í´ÊÃ±¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Èà¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚMAXÎëÌÚ¤Î¥Þ¥ëÈëÂç¿©¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Û
Âç¿©¤¤¥Æ¥¯1¡§¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î»þ¤ÏÌ£³Ð¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë
Âç¿©¤¤¥Æ¥¯2¡§¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤ÙÊª¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Ê¤¤
Ì£¤ï¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤ÙÊª¤ò"Ç®¤¤""¹Å¤¤""½À¤é¤«¤¤""°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤"¤Ê¤É¤ÈÂª¤¨¡¢Âç¿©¤¤Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¿©ºà¤ò¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊMAXÎëÌÚ¡¢Âç¿©¤¤²¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯"¥ê¥¢¥ë¥«¥¤¥¸À¸³è"¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç³ØÃæÂà¸å¡¢20ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤Á¶â¤ÏÁ´¤Æ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Ú¶â¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤È¤«¤Ç3·å¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÄÂ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢½÷ÀÂð¤òÅÏ¤êÊâ¤¯½É¼Ú¤ê¥Ò¥âÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç¿©¤¤²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¼Ú¶âÀ¸³è¤«¤éÃ¦µÑ¡£¸½ºßYouTube¤ÇÂç¿©¤¤Æ°²è¤ÎÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÇ¯¼ý¤¬·î¼ý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤ÎÍøÂ©¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¡×¤È¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤MAXÎëÌÚ¤Ï¡¢¤ª¶â¤âÂç¿©¤¤¾õÂÖ¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢TV¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¸µÇä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿ÍTKOÌÚ²¼Î´¹Ô¤Ï¿ÍÀ¸¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤¿"¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÅê¤²¤Ä¤±»ö·ï"¤Î¿¿Áê¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¹ðÇò¡¢Àî粼ËãÀ¤¤ÏÉÔÎÑÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤«¤é¡¢±üÍÍ¤È¤Î·ëº§À¸³è¤Þ¤Ç¤òÂçË½Ïª¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ¡ª