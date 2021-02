『ワンダヴィジョン』重要なキーワードがついに登場！

Disney+(ディズニープラス)の新作マーベルドラマ『ワンダヴィジョン』に、原作コミックスで紹介されていたワンダの巨大なパワーを意味する言葉が、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)で初めて登場した。米Comicbook.comが報じている。(※本記事は『ワンダヴィジョン』のネタばれを含みますのでご注意ください)

ワンダ・マキシモフ(エリザベス・オルセン)がスカーレット・ウィッチへと変貌を遂げる姿が克明に描かれる『ワンダヴィジョン』。

シーズン1の第4話「番組を中断します」では、マーベル映画『マイティ・ソー』シリーズでダーシー・ルイスを演じたカット・デニングスがMCUにカムバックした。今や大学を卒業して博士となったダーシーは、ジミー・ウーFBI捜査官(『アントマン&ワスプ』のランドール・パークが続投)に協力している。

ダーシーは、ワンダが『インフィニティ・ウォー』で死んだはずのヴィジョンと一緒に、シットコムばりの架空の新婚生活を送る"ウエストビュー"という町のことを"The Hex(ヘックス)"と呼んだ。コミックスではワンダが幻想を生み出す巨大なパワーのことを"ヘックス"と称されている。

映画シリーズでは、自分の力を十分に扱いきれていなかったワンダだが、本作ではその力が強大になりつつあり、明らかに彼女がスカーレット・ウィッチへ変貌しつつあるのがわかるのではないだろうか。

以前にマーベルのケヴィン・ファイギが、『ワンダヴィジョン』のコンセプトについて次のようにコメントしている。「このシリーズはワンダができること、そしてヴィジョンを彼たる者にしている要素といった、二人の物語を伝える機会なのです。そして一番重要なのは、MCUで言及されたかどうかわからない名前(ヘックスのことだと思われる)を明らかにすることです。私たちは、この点を間違いなく番組の鍵だと見なしていて、それは実際にワンダがスカーレット・ウィッチだということを意味しているのです」と述べ、いかに"ヘックス"という言葉が重要であるかを強調していた。

なお、ワンダ・マキシモフを演じるエリザベス・オルセンは、映画『ドクター・ストレンジ』の続編『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』に同役で続投。『ワンダビジョン』は続編映画の橋渡しになる。



『ワンダヴィジョン』は、Disney+(ディズニープラス)で毎週金曜に新エピソードが配信中。(海外ドラマNAVI)

『ワンダヴィジョン』© 2021 Marvel