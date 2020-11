建築学科の学生が、自宅庭に巨大ジェットコースターを自作したというニュースが届いた。かねてから「ディズニーランドにあるような乗り物を造りたい」と思っていた学生が、ロックダウン中に実行に移したという。全長120メートルのジェットコースターにはキャラクターが配置されストーリー性のあるものとなっており、ディズニーランドさながらの出来栄えだ。『The Sun』『ABC7 News』などが伝えている。米カリフォルニア州ナパ在住の建築学科の学生であるショーン・ラロシェルさん(Sean LaRochelle)は、ロックダウン中に自宅の庭に巨大なジェットコースターを完成させた。今年の3月に始まったこの計画は、家族や友人の協力もあり7月に完成したという。ショーンさんは、今回の計画を思いついた経緯について「ディズニーランドの乗り物がユニークなストーリー性もあって大好きで、いつも何かの乗り物を造りたいと思っていました。みんなコロナ禍のネガティブなことばかり話すけど、時間がたくさんあるっていうメリットもあるんですよね」と語る。“アルプス・マッターホルンからの脱出(the Matterhorn Alpine Escape)”と名付けられたジェットコースターは、モチーフとなったディズニーランドの乗り物を再現している。全長400フィート(約120メートル)に及ぶレールは大きな雪山の中を走り抜けるように設置され、約50秒かけてコースを1周する。トンネルを潜り抜ける時は、雪男のイエティが目を光らせて睨む演出も施されている。撮影された動画ではしっかりとスピードが出ており、ジェットコースターらしい緩急もつけられているようだ。ショーンさんは「このジェットコースターはイエティの住処である雪山をイメージしています。ジェットコースターに乗った人は冒険家で、縄張りを侵されたイエティが怒っているというテーマで造りました。可能な限り本物に近づけたいと思っていました」と説明する。家族や友人総勢30名で造ったこのジェットコースターの費用は、1万5千ドル(約158万円)に上ったという。ショーンさんは「途中で何度も失敗したり、あまりの重労働にこの計画を止めた方がいいかもしれないと思ったこともありました。しかし多くの人ができないことを成し遂げられたことがとても嬉しいです」と完成した時の気持ちを振り返った。ショーンさんの父親で、市の公共事業責任者だったジャックスさん(Jacques)は「この計画を聞いた時、もう少し小さい規模を想像していました。ショーンの知恵と創造性には驚かされましたよ」とコメントしている。画像は『The Sun 2020年11月10日付「RIDE ON Disneyland mega fan builds replica of Matterhorn rollercoaster in garden in lockdown - and it’s incredible」(Credit: Youtube/Magictecture)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)