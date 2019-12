クッソつまらないプレゼントを贈って娘のリアクションを見る軽いドッキリのつもりが、予想外の純粋すぎるリアクションに胸を打たれてしまった――。そんな動画が世界中の人を優しい気持ちにさせています。「高級ホテルでディナー」「プレゼントはティファニーのオープンハート」「最後は赤プリでお泊り」みたいな世俗まみれのクリスマスに憧れていた世代は、これを見て心の垢を洗い落とすがよいですゾ!

「メリークリスマス!」と手渡されたプレゼントに目を輝かせながら包みを破りにかかる娘さん。でも中身はバナナ1本なんだなー、これが。

がっかりするかと思いきや、目を見開き足をバタバタさせて「バナナ!」「嬉しい!」と大喜び。これは予想外の反応だオーマイガー!

この動画を見た人たちは

「私が見た中でも最も純粋で無邪気な反応の1つ」

「彼女の反応はプライスレスでした。今までで最高のクリスマスプレゼントね」

「幸せは人の心の中にあると言うけれど、このような小さなことにも感謝できる人を私は尊敬する」

「みんな小さい頃は純朴で小さな親切にも感謝していたことを思い出させてくれる」

「両親がいい子育てをしていることが分かるね」

などと忘れかけていた純粋な気持ちを思い出した様子。

そしてそんなコメントに混ざって「テープで壁に貼り付ければもっと価値が上がるぞ」みたいなことを言っているそこの大人! そういうとこだゾ!

ちなみに、このパパさんがYouTubeのチャンネルにアップした、この前後も収録した動画の方では、「プレゼントはこれだけなんだ」と告げられた娘さんがちょっとがっかりした表情を見せていたことを最後にこっそり付け加えておきます。

