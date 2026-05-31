seizaが、10月17日に東京・下北沢ADRIFTにて2ndワンマンライブ＜-New orbit-＞を開催することを発表した。今回の開催決定にあたり、チケットのオフィシャル最速先行も実施される。受付は6月1日12時からとなるので、ぜひチェックしていただきたい。◆◆◆◾️seiza コメント出会えた君と、これから出会う君へ。seizaとして初めてステージに立った瞬間の景色が、瞼の裏に焼き付いています。笑っている